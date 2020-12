Elecciones subnacionales

Organizaciones sociales de El Alto proclaman a Eva Copa como candidata a la Alcaldía

Jueves, 10 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: La exasambleísta Eva Copa.

Durante la mañana de este jueves, representantes de sectores sociales se reunieron para efectuar el acto de proclamación e invitación de la exasambleísta Eva Copa como candidata a la Alcaldía de El Alto. "Estamos a la espera de que esto se pueda ratificar", indicó Copa.

“Soy muy joven en la política, pero eso no me va a amedrentar, eso no va a hacer que retroceda, soy una mujer digna, alteña, luchadora y trabajadora y lo que voy a hacer es trabajar por los alteños, no me voy a dejar llevar por los chismes, voy a evaluar a las personas de acuerdo a su trabajo”, aseveró Copa.

En el acto asistieron más de 21 organizaciones, entre los transportistas, la Federación Regional de Pequeñas y Medianas Empresas, y otros.

“Me invitó el Gran Cuartel General del Pueblo Alteño, me invitó hace unos días atrás a que pueda venir a presentar mi plan municipal, han estado presentes cuatro precandidatos y recibí el apoyo de las diferentes organizaciones, me volvieron a invitar para esta conferencia. Estamos a la espera de que esto se pueda ratificar, la entrega de las nóminas”, sostuvo Copa.