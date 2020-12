Salubristas protestaron en los hospitales

Sector salud paralizó atenciones demandan ítems e incremento salarial

Protestas. No descartan movilizaciones para la próxima semana en caso de que, hasta el viernes, no sean llamados por parte del ministro de Salud.

Jueves, 10 de Diciembre, 2020

A pocas horas de haber sido posesionada la nueva gerente nacional de la Caja Nacional de Salud (CNS), ayer los trabajadores de esta institución iniciaron un paro de 24 horas exigiendo una nivelación salarial y denunciando que trabajan más tiempo del estipulado. Los salubristas señalaron que el tema de la sobrecarga laboral no es exclusiva de Santa Cruz, es un problema que recurrente en diferentes regionales.

Protesta. Como parte de la medida de protesta, los funcionarios de la CNS salieron al primer anillo en la avenida Cañoto y en el tercer anillo de la Paragua para bloquear estas vías. “En muchas regionales no se cumple la carga horaria que debe ser de 30 horas semanales”, explicó Masahiro Kudaka, médico de la CNS. “Aún no tenemos una solución, tenemos reuniones desde hace dos a tres meses, pero no hemos llegado a ningún acuerdo”, manifestó Cristina Albarracín, dirigente de los trabajados de la CNS.

Demanda de ítems. Una asamblea que se realizó el martes, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios determinaron ingresar en un paro de 48 horas para la próxima semana. Desde el hospital San Juan de Dios esperan que el Gobierno atienda su pedido de poder incorporar más recurso humano para prestar atención a la población y se mostraron molestos por los casos de nepotismo en el Ministerio de Salud. Sobre el tema de contratación de medicos cubanos, el Colegio Médico se declaró en emergencia y no descarta movilizaciones ya que están en contra de la contratación por parte del Gobierno.

11 mil ítems

son los que se necesitan para que el sector salud cubra la demanda en el departamento.

