Campaña de seguridad vial

Policía intercepta 200 vehículos sin SOAT y por exceso de velocidad

Miércoles, 9 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

La Policía, en el marco del fortalecimiento a la campaña de seguridad vial, interceptó al menos 200 vehículos que no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que estaban excediendo la velocidad, que no tenían la tarjeta de inspección técnica o cuyos conductores no portaban licencia de conducir, informó este miércoles el director de Tránsito de La Paz, Ricardo Pérez.

"Estamos fortaleciendo la campaña de seguridad vial con una serie de sorpresivos operativos de control, en diferentes lugares de las ciudades de La Paz, El Alto y la zona Sur, en base a un análisis situacional sobre infracciones y accidentes de tránsito", dijo la autoridad.

Pérez, con radar en mano, dirigió los operativos de control de exceso de velocidad de vehículos en la autopista La Paz-El Alto con apoyo de Tránsito de la Regional.

"Los operativos tienen el fin de prevenir y de sociabilización de cómo debe ser el comportamiento de peatones y conductores en el cumplimiento de las normas de Tránsito", apuntó.

Los operativos se realizan con personeros de la aseguradora Univida, quienes al momento del control expenden el seguro del SOAT. Caso contrario, los vehículos son retenidos y llevados a Tránsito hasta que el conductor regularice ese requisito.

Respecto al control de velocidad, Pérez y los servidores policiales recordaron a los conductores que en la autopista la velocidad máxima permitida en de 80 km por hora en carril izquierdo, 60km en el del centro y 40km en el derecho.

Autoridad advirtió que los operativos se intensificaran por las fiestas de fin de año para evitar hechos de tránsito y garantizar la seguridad de los pasajeros.