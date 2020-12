Reclamos contra la FUL

Estudiantes de la UAGRM toman los módulos y exigen auditoría

Dato. La FUL maneja anualmente Bs 500.000 por fondos de custodia y Bs 2.500.000 por recursos IDH, por ello piden rendición de cuentas.

Martes, 8 de Diciembre, 2020

Ayer cerca de 200 estudiantes tomaron los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, segun indicaron la petición de los universitarios es que el Consejo Universitario convoque a elecciones lo más antes posible, además de una auditoria a la FUL, por los recursos económicos que reciben.

Protesta. ¨Hemos tomado como estudiantes de base, desde madrugada de del lunes los previos a los módulos universitarios de manera pacifica, ya que estamos pidiendo elecciones. Los ex dirigentes universitarios vencieron su mandato el 5 de diciembre. Queremos que el ejecutivo de la FUL, Jose Daniel Suarez, rinda cuenta de los recursos que llegan, mediante asamblea como lo dice nuestro estatuto. Se han malversado los fondos que vienen del IDH. No quermos más prórroga, no esto dentro del estatuto, están de manera ilegal usurpando funciones. Por eso y más vamos a seguir hasta las últimas consecuencias¨, dijo Miguel A. Carrasco, universitario y ex dirigente de la FUL.

Sobre las elecciones. El Ilustre Consejo Universitario (ICU) aprobó ayer en la tarde, el calendario electoral.

Luego de dar lectura del informe de la Comisión Jurídica del mismo consejo, el pleno del consejo aprobó en 7 minutos la propuesta de la Corte Electoral que propone para el 5 de mayo las elecciones universitarias y la segunda vuelta el 18 de mayo, siendo la posesión el 6 de junio.

390 millones de bolivianos

es lo que la U recibio este año por concepto de coparticipación tributaria.

