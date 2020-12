Entrevista al secretario ejecutivo

Choferes de La Paz advierten con movilizaciones si la Alcaldía no autoriza circulación de 24 horas

Lunes, 7 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: El secretario general de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Mario Silva. Foto: archivo Éxito Noticias

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz "Primero de Mayo", Mario Silva, advirtió este lunes con iniciar movilizaciones y bloqueos en caso de que la Alcaldía no les autorice circular las 24 horas del día.

"Pedimos que se suspendan las restricciones en la circulación vehicular. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, entonces vamos a tener que movilizarnos y hacer bloqueos, no va a haber otra manera", dijo a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Explicó que, si bien está en vigencia la restricción vehicular hasta las 22.00 debido a la pandemia por el COVID-19, su sector solicitó a las autoridades municipales suspender esa disposición, pedido al que el alcalde Luis Revilla hace "oídos sordos".

Silva lamentó que, pese al anuncio que hizo el burgomaestre de convocarlos a una reunión, hasta la fecha no lo hizo. "No nos ha convocado el alcalde (Luis Revilla), si no quiere reunirse, arbitrariamente vamos a salir a trabajar toda la noche, es decir las 24 horas del día", sostuvo.

Asimismo, indicó que otro punto que está en observación es el que se obligue a pagar el impuesto del 2020, tomando en cuenta que este año recién se está pagando el de la gestión 2019.

Revilla sostendrá previamente una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para analizar la factibilidad de flexibilizar el horario de circulación, en función a los últimos reportes de contagio por el COVID-19.