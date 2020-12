Las mejores apps de iOS y Android 2020

Streaming. Los internautas expresaron sus preferencias y eligieron como la mejor 'app' al servicio por suscripción Disney +, donde se puede ver las películas, series y documentales.

Domingo, 6 de Diciembre, 2020

Las compañías Apple y Google publicaron esta semana las listas de las aplicaciones y juegos más destacados en sus tiendas de Android y iOS en el 2020.

Apple. Apple eligió varias aplicaciones y juegos de su App Store que "inspiraron al mundo en el 2020". Según la empresa, la mejor 'app' para iPhone es 'Wakeout!', plataforma que tiene "más de 1.000 ejercicios" y movimientos que "hacen sentirse increíble", desarrollada por Andres Canella.

El programa de videollamadas y reuniones virtuales 'Zoom' se convirtió en la mejor aplicación para iPad, mientras la herramienta de calendario y tareas 'Fantastical' fue elegida como la mejor para Mac.

Entre las 'apps' de Apple TV fue destacada el servicio Disney + y la plataforma 'Endel', con sonidos personalizados, llegó a ser la aplicación de Apple Watch del año.

También, Apple destacó las aplicaciones que respondieron a las tendencias de este año, entre ellas se encuentran 'Shine', que lanzó una sección específicamente dedicada a la intersección de la salud mental y las vidas de los negros; la herramienta de pizarra digital para los profesores y estudiantes 'Explain Everything Whiteboard'; 'Caribu', que agregó docenas de juegos interactivos y más de mil libros a su plataforma de videollamadas en tiempo real; el juego 'Pokémon GO', que reinventó su popular juego al aire libre con experiencias en casa, y la 'app' 'ShareTheMeal' del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Android. Los editores de Play Store seleccionaron como la mejor 'app' de Android en EE.UU. a 'Loóna: Bedtime Calm & Relax', servicio de bienestar que ayuda a calmarse y dormir mejor con música e historias inmersivas.

Según recoge el portal 9to5Google, entre las aplicaciones de crecimiento personal Google destacó 'Centr, by Chris Hemsworth', 'Intellect: Create a Better You', 'Jumprope: How-to Videos', 'Paired: Couples App' y 'Speekoo - Learn a new language'.

Como aplicaciones esenciales para el día a día fueron elegidas 'Calmaria', la agenda 'Grid Diary - Journal, Planner', 'The Pattern', 'Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List' y 'Zoom'.

En la categoría de aplicaciones para divertirse, los expertos eligieron 'Bazaart: Photo Editor & Graphic Design', Disney +, 'Dolby On: Record Audio & Music', 'REFACE: Face swap videos and memes with your photo' y 'VITA'.

Mientras, en la categoría de 'apps' nuevas 'Gemas ocultas' ganaron 'Cappuccino', 'Explorest - Photo Locations', 'Loóna: Bedtime Calm & Relax', 'Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite' y 'Tayasui Sketches'.

También los editores de Play Store destacaron varias plataformas que ayudan a "hacer el bien" y "abordan algunos de los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad", entre 'GreenChoice: Healthy Grocery Shopping', 'Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness' y 'ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger'.

