La Paz

Pary destaca rol de la CIDH en Bolivia para dar justicia a víctimas de los conflictos de 2019

Jueves, 3 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: Diego Pary. Foto: Twitter - @BoliviaUNNY

El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, sostuvo que la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contribuye a una investigación imparcial para dar justicia a las víctimas de los hechos de violencia de 2019.

"El tema de la justicia se debe trabajar; pero, también, debemos tener una investigación absolutamente imparcial y en eso la comisión instalada por la CIDH hace una contribución muy positiva a que se encuentre esa verdad y esa justicia", indicó en entrevista en la red UNO.

El GIEI fue creado mediante el acuerdo suscrito por la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019. El fin es coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. La comisión se instaló el 23 de noviembre en La Paz.

"No se puede hablar de reconciliación si es que no se conoce la verdad de los hechos, si no se logra justicia para estas familias que lloran a familiares que han perdido", aseveró el embajador boliviano en referencia a los hechos registrados en Senkata, Sacaba y Montero.

El GIEI-Bolivia tiene entre sus atribuciones elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país, en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el período indicado.

Asimismo, puede hacer análisis técnico de las líneas de investigación y garantizar los estándares internacionales de derechos humanos; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones, además de realizar recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas.