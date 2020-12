El Alto

Siete niños y sus padres piden ayuda, no tienen qué comer y aveces recurren a la basura

Jueves, 3 de Diciembre, 2020

"Yo voy a la basura porque mis hermanitos tienen hambre, yo voy a la basura y mis hermanitos encuentran pan y se lo comen, hasta yo", es el pedido clamoroso de una de las niñas de la familia de nueve integrantes, entre ellos los papás, que no tienen nada que comer desde hacer varios días.

Es una historia desgarradora. Los padres de los siete menores están enfermos, no cuentan con un trabajo estable y no tienen suficientes recursos para dar el pan de cada día a sus hijos.

Entre lágrimas, totalmente afligida y preocupada, Antonia, la mamá de los menores, relató que trabajando enfermó y a veces sale a vender chuño remojado y lo que reúne al día no llega ni a los Bs 25.

El padre de los menores tiene una hernia que no le permite trabajar. "Me duele me ha dicho mi esposo, no hay caso de trabajar dice. A veces no va a trabajar y otras veces sí", siguió relatando la señora Antonia.

Otra de las menores contó que a veces solo comen chuño y papa. "Tíos, tías no tenemos qué comer, a veces sólo comemos chuñito con papita", indicó entre lágrimas.

La señora Antonio migró a la ciudad de El Alto desde la provincia Aroma. Sus hijos tienen 14, 13, 11, 8, 6 y 4 años, de los cuales uno de ellos tiene una deficiencia mental y necesita cuidados especiales.

El hijo mayor tiene 14 años, se llama Rubén y ayuda a su padre que trabaja como albañil y aún así el dinero que obtienen no parece ser suficiente.

La familia apela a la solidaridad de la población para conseguir dinero para la atención médica de sus padres, ropa y alimentos para los niños, además de un capital para emprender un negocio que les genere suficientes recursos como para los menores ya no tengan que ir a la basura en busca de comida.

Si usted desea aportar para que esta familia salga delante puede contactarse a la línea 71926270, también puede dirigirse este sábado a la puerta del canal 57 CVC, ubicado en la zona Villa Adela, de la ciudad de El Alto, para entregar alguna donación. La familia de Antonia esperará a la gente solidaria de 09:00 a 15:00.