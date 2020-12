Acto en la Anapol

Arce a policías: 'Lo que pasó el año pasado, no debe volver a ocurrir'

Martes, 1 de Diciembre, 2020

El presidente del Estado, Luis Arce, en su discurso en un acto protocolar de egreso de oficiales de la Academia Nacional de Policías. aseveró que no debe volver a ocurrir lo del año pasado, exhortando a los efectivos de la institución verde olivo a respetar los derechos de todos, a no olvidar sus raíces y a no volver a dar la espalda al pueblo boliviano.

“Es importante que nunca nos alejemos de nuestras raíces y del pueblo boliviano; nunca más se debe dar la espalda al pueblo boliviano, porque a ellos nos debemos, porque de ellos venimos. Ningún árbol sobrevive sin raíces y ningún ser humano sobrevive lejos de su pueblo, nunca deben olvidar sus raíces, de dónde vienen, porque de esta manera siempre van a darse cuenta que todos y cada uno de los miembros de la Policía Boliviana proviene del seno mismo de nuestro pueblo. Lo que pasó el año pasado no debe volver a ocurrir en nuestro país”, reflexionó el mandatario.

En esa línea, Arce asimismo reflexionó a los efectivos que deben asumir el compromiso de servir al país como “una tarea de alta responsabilidad que implica disciplina, institucionalidad, dignidad, respeto a los derechos de todas y todos los bolivianos, y sobre todo, a la Constitución Política del Estado”.

“No olviden nunca que se deben al pueblo boliviano y que el respeto a la institucionalidad, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica y los reglamentos de la institución deben primar en el ejercicio de su trabajo profesional”, recalcó el jefe de Estado.

También mencionó que los flamantes egresados policiales son parte constituyente del reto de la reconstrucción de la Patria y de la recuperación de la estabilidad económica.

El pedido de Arce fue registrado en el acto de egreso de la Promoción 2020, número 82 de la Academia Nacional de Policías.

/Erbol