Elecciones subnacionales

Precandidato del MAS a la alcaldía cruceña denuncia que intentaron 'asesinarlo' el año pasado

Lunes, 30 de Noviembre, 2020

El precandidato a alcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Rafael Quinteros, afirmó este lunes que “quisieron asesinarlo por ser parte del proceso de cambio”, el afín al gobierno indicó que denunció el presunto hecho durante la convulsión en noviembre del año pasado pero que el proceso judicial nunca avanzó.

“En los faraones ingresan a buscarme el 11 de noviembre del año pasado a efecto de callarme porque tenía una ideología política, ingresan a matarme 20 equipos armados, prueba de ello están ahí las fotos, voy a hacer conocer también para que vean la manera en la que ingresaron y saquearon mis bienes”, sostuvo.

Quinteros indicó que tuvo que salir de Santa Cruz rumbo a Cochabamba para poner a buen recaudo su vida y la de su familia.

“Fui a La Paz, me he infiltrado a Palacio de Quemado, he sacado un video a efecto de hacerles creer que yo era parte de ellos porque estaba en riesgo mi patrimonio, mi negocio, mi familia, pero ahora creo que es momento de hacer conocer”, acotó.