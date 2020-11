Estados Unidos

Donal Trump se va quedando sin opciones

El actual mandatario norteamericano duda si la Corte Suprema escucharía su impugnación electoral

Lunes, 30 de Noviembre, 2020

El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó ayer domingo si la Corte Suprema alguna vez escuchará un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, mientras republicanos de alto rango dijeron que una transición a la presidencia de Joe Biden parece ser inevitable.

Recuento de papeletas. Los comentarios de Trump en una entrevista telefónica con Fox News Channel sugirieron una creciente resignación ante los resultados de las elecciones del 3 de noviembre que entregaron la Casa Blanca a su oponente demócrata Biden, y se producen tras otro golpe sufrido por el equipo del presidente republicano.

El recuento de papeletas en los dos condados más grandes de Wisconsin terminó el domingo, lo que confirma que Biden ganó el disputado estado por más de 20.000 votos.

El senador republicano de Misuri Roy Blunt dijo que junto a otros legisladores de alto rango esperan que Biden preste juramento como presidente el 20 de enero.

“Estamos trabajando con la administración de Biden, la administración probable, tanto en la transición como en la investidura. Estamos avanzando”, dijo Blunt en “State of the Union” de CNN, aunque no llegó a reconocer que Trump perdió.

No convence a los jueces. El gobernador de Arkansas Asa Hutchinson es uno de los pocos republicanos que se refiere a Biden como presidente electo.

“La transición es lo importante. Las palabras del presidente Trump no son tan significativas”, dijo Hutchinson a “Fox News Sunday”.

Trump usó su entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel para repetir las acusaciones que ha hecho sin evidencia sobre fraude electoral generalizado.

Su campaña y su equipo legal han perdido docenas de demandas al no convencer a los jueces de las irregularidades electorales en estados como Michigan, Georgia, Arizona y Nevada, todos críticos en la victoria de Biden.

Trump no tenía claro qué pasos legales tomará ahora. “El problema es que es difícil llevarlo a la Corte Suprema”, dijo Trump, sin aclarar si pensaba que el máximo tribunal se negaría a escuchar una apelación o si su campaña ni siquiera podría presentar una.

Jair Bolsonaro dice tener fuentes que aseguran hubo fraude. Por otro lado, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo ayer domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.

El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

Iran

Responderan calculadamente a la muerte de cientifico

Irán dará una respuesta “calculada y decidida” al asesinato de su principal científico nuclear, dijo un alto asesor del líder supremo de Irán, mientras que un periódico de línea dura sugirió que la venganza de Teherán debería incluir un ataque a la ciudad israelí de Haifa.

“Sin duda, Irán dará una respuesta calculada y decidida a los criminales que se llevaron al mártir Mohsen Fakhrizadeh de la nación iraní”, dijo Kamal Kharrazi, quien también es el jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, en una declaración.

Fakhrizadeh, sospechoso desde hace tiempo de ser el cerebro de un programa secreto de armas nucleares, fue emboscado en una autopista cerca de Teherán el viernes y abatido a tiros en su automóvil.

Los clérigos y militares de Irán han culpado a Israel de la matanza. En el pasado, Irán ha acusado a Israel de haber matado a varios científicos nucleares iraníes desde 2010.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado a hacer comentarios sobre el asesinato. Un ministro del gabinete israelí, Tzachi Hanegbi, dijo el sábado que no sabía quién lo había llevado a cabo.

Los medios de comunicación de línea dura iraníes pidieron el domingo una venganza. /Reuters