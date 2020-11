Una corte rechazó su desafío legal

Nuevo golpe para Donald Trump

Fallo. Pensilvania certificó a Joe Biden, que ganó el voto popular del Estado, como su ganador esta semana

Sábado, 28 de Noviembre, 2020

Ref. Fotografia: En contra. Donald Trump sufre otro revés con este fallo en Pensilvania

Una corte federal de apelaciones rechazó ayer viernes una solicitud de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que el mandatario electo Joe Biden sea declarado ganador del estado de Pensilvania, lo que representa otro revés significativo para el intento de Trump de anular los resultados de la elección del 3 de noviembre.

Sin pruebas. “Las elecciones libres y justas son el elemento vital de nuestra democracia. Las acusaciones de que son injustas son graves. Pero calificar una elección como injusta no significa que lo sea”, escribió Stephanos Bibas en nombre de un panel de tres jueces.

“Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguna de las dos aquí”, agregó.

“Vamos a SCOTUS!”, escribió en Twitter después de la decisión Jenna Ellis, una abogada de la campaña de Trump, en referencia a una planeada apelación ante la Corte Suprema. “La maquinaria judicial activista en Pensilvania sigue encubriendo las acusaciones de fraude masivo”.

No concede la victoria al rival. Pensilvania certificó a Biden, que ganó el voto popular del estado, como su ganador esta semana. Según la ley del estado, el candidato que gana el voto popular obtiene los 20 votos electorales del territorio.

Trump, un republicano, se ha negado a conceder la victoria a su rival demócrata y sigue alegando, sin pruebas, un fraude electoral generalizado.

Pero a medida que sus desafíos legales no rinden frutos, Trump afirmó el jueves que abandonará la Casa Blanca si el Colegio Electoral vota por Biden, lo más cerca que ha estado de aceptar su derrota.

El lunes, el gobierno de Trump despejó el camino a Biden para la transición a la Casa Blanca, dándole acceso a reuniones informativas y financiamiento incluso cuando el propio mandatario prometió continuar luchando contra los resultados de las elecciones.

20 Votos

Electorales del territorio obtiene el candidato que gana el voto popular.

Punto de vista

Nuevo punto de partida, nueva marcha y nuevas oportunidades

La V Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, realizada hace pocos días, fue una reunión de importancia histórica pues aprobó las "Propuestas sobre el XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo Nacional Social y Económico y los Objetivos para 2035".

A partir del XIV Plan Quinquenal, China entrará en una nueva etapa de desarrollo. Durante el período del Plan Quinquenal anterior, China logró importantes avances económicos y sociales. De 2016 a 2019 el PIB creció en promedio anual de 6,7% y se estima que superará los 100 trillones de yuanes en 2020; el PIB per cápita superó los 10.000 dólares estadounidenses en 2019.

Los objetivos de desarrollo establecidos por el XIII Plan Quinquenal se cumplieron según lo programado. La primera meta centenaria del gobierno chino, la de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los sentidos, se logrará según lo programado y el problema de pobreza extrema, que ha afectado a la nación china por muchos años, quedará superado presente año en un hecho histórico sin precedentes.

El próximo año, China dará inicio a una nueva marcha, la de construir de un país socialista moderno en toda la línea y entrará en una nueva etapa para alcanzar la segunda meta centenaria. Dichas propuestas sobre el XIV Plan Quinquenal es un documento programático para iniciar un nuevo viaje y avanzar tras nuevos objetivos, siendo una guía de acción para el desarrollo económico y social para los próximos 5 años y más.

El fomento de un desarrollo de alta calidad será el tema principal del período del XIV Plan Quinquenal. En las últimas décadas China ha cosechado logros relevantes en su desarrollo, pero todavía no alcanzó un desarrollo pleno. En la actualidad, el principal reto social de China consiste en paliar la contradicción entre la creciente demanda de la población por una vida mejor y el desarrollo aún desequilibrado e incompleto.

Las contradicciones y problemas surgidos en el camino, se manifiestan principalmente en la calidad del desarrollo. Además, ante un entorno externo cada vez más complejo, sólo mejorando la calidad del desarrollo y aumentando la competitividad internacional se podrá responder eficazmente a los riesgos y salvaguardar la seguridad nacional. Para ello, China se adherirá al concepto de desarrollo de innovación, coordinación, ecología, apertura y co-disfrute, para resolver los problemas respecto de la fuerza motriz del desarrollo, los desequilibrios del desarrollo, la armonía entre el hombre y la naturaleza, interacciones entre lo interno y lo externo, la equidad y la justicia social.

La construcción de un nuevo patrón de desarrollo será el eje central durante el período que abre el XIV Plan Quinquenal. En mayo de este año, el Presidente Xi Jinping propuso construir un nuevo patrón con la circulación interna como cuerpo principal y las circulaciones duales interna e internacional, promoviéndose mutuamente. Ésta es una decisión estratégica asumida por China de acuerdo con los cambios en la situación nacional e internacional. Es una acción proactiva, no una respuesta pasiva; es una estrategia a largo plazo, no una medida provisional. La base estratégica del nuevo patrón de desarrollo consiste en expandir la demanda interna y hacer más fluida la circulación interna. China dependerá más del mercado interno para impulsar el desarrollo económico. Con una población de 1.400 millones y 400 millones de habitantes de ingresos medios, un PIB per cápita superior a 10.000 dólares estadounidenses, China es el mercado de consumidores con mayor envergadura y potencial a nivel mundial. La demanda interna no sólo se ha convertido en la principal fuerza motriz del desarrollo económico de China en los últimos años, sino que tiene también un enorme margen de crecimiento, con el sistema de suministro industrial más completo y más grande del planeta y una base material sólida.

La reforma e innovación será la fuerza locomotora fundamental durante el período del XIV Plan Quinquenal.

China profundizará aún más las reformas, transformará aún más las funciones gubernamentales, mejorará la gobernanza macroeconómica y optimizará el entorno empresarial para estimular la vitalidad de las diversas entidades del mercado. En los últimos cuatro años, el gasto de China en I + D científico y tecnológico ha mantenido un crecimiento de dos dígitos y la innovación se está convirtiendo en la primera fuerza propulsora del desarrollo. En 2019, la tasa de contribución del progreso científico y tecnológico alcanzó el 59,5%, no obstante las capacidades de innovación independiente son relativamente débiles y que aún no se dominan muchas tecnologías y equipos clave, por lo que China pondrá la innovación en la posición central para promover la modernización, asumiendo la autosuficiencia científica y tecnológica como el soporte estratégico para el desarrollo nacional, fortaleciendo la investigación básica, priorizando la innovación original y enfocándose en la inteligencia artificial, la informática cuántica, los circuitos integrados, la vida y la salud, la neurociencia y la exploración aeroespacial y de la tierra y el mar profundos, entre otros campos. China fortalecerá su posición como pilar de la innovación empresarial, promoverá la concentración de los diversos elementos innovadores en las empresas, mejorará el sistema y el mecanismo de innovación científica y tecnológica, incentivará la vitalidad innovadora de los talentos y acelerará su construcción como una potencia tecnológica.

El Partido y el gobierno chinos continuarán poniendo a su pueblo en el centro, ya que es el creador de la historia y la fuerza fundamental que determina el futuro y el destino del Partido y el Estado chinos.

Seguiremos mejorando las políticas de empleo, distribución, educación, salud, pensiones, seguridad social, cultura y deportes, para que los frutos del desarrollo puedan ser compartidos por toda la gente. En la actualidad, la brecha de distribución de ingresos y desarrollo regional urbano-rural de China aún es grande, pero el gobierno chino se empeñará en aumentar los ingresos del sector con bajos ingresos, expandirá el sector de ingresos medios y colocar el fomento de la prosperidad común de la población en una posición más relevante, esforzándose por hacer progresos sustanciales más obvios en la adquisición de la prosperidad común para 2035.

El desarrollo de China traerá también nuevas oportunidades para el resto del mundo. El nuevo patrón de desarrollo no significa en absoluto una cerrada circulación interna, sino una circulación dual, nacional e internacional más abierta. Bajo el nuevo patrón de desarrollo, el potencial del mercado chino se verá estimulado en mayor medida, generando más demanda para otros países del mundo y se espera que las importaciones superen los 22 trillones de dólares estadounidenses en los próximos 10 años. La apertura de China al exterior será cada día más amplia. Este año se celebró con éxito la Feria de Comercio Internacional de Servicios de China y la 3ª Exposición Internacional de Importaciones de China, también se firmó el acuerdo de RCEP, la zona de libre comercio más grande del planeta. China disminuirá aún más los aranceles y los costos institucionales, reducirá la lista negativa de acceso para las inversiones extranjeras, optimizará el entorno empresarial, negociará acuerdos de libre comercio de alto nivel con más países y promoverá la construcción conjunta de alta calidad de la "Franja y la Ruta" para compartir las oportunidades de desarrollo con otros países del mundo, incluida Bolivia.

Reuters eldia@eldia.com.bo