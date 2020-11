Reforma judicial

Rodríguez será parte del Consejo Preconstituyente y Lima anuncia la posible apertura de la CPE

Viernes, 27 de Noviembre, 2020

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este viernes que el Consejo Preconstituyente estará conformado por el expresidente y exagente ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé y anunció que se abrirá la Constitución Política del Estado (CPE) solo para reformar la reforma judicial y no así para otros temas.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental aseguró que el Consejo estará además conformado por Carlos Alberto Goitia y otros abogados constitucionalistas destacados. El primer encuentro de la comisión será el jueves 3 de diciembre en el Ministerio de Justicia.

“Queremos cambiar la justicia con los mejores hombres a cambio de ese proceso (…) si se abre un debate sobre la reforma constitucional que todavía no se definió, si se abre o no se abre la Constitución, es para el tema de la justicia. No se va tocar otro tema y no se tiene previsto abrir la Constitución para otro tema, el único tema que se está analizando, a pedido del pueblo boliviano, al Presidente Arce, ratificado por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, es para la revisión de los jueces por voto popular es la reforma judicial”, aseguró Lima.

El próximo año, el gobierno de Luis Arce se prevé el trabajo de la reforma judicial, para lo que se enviará un proyecto de Ley al Legislativo boliviano. Según el Ministro de Justicia, el trabajo de la comisión será el de asesoría a su autoridad para encarar la reforma de forma participativa.

“Quiero escuchar al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y escuchar a los destacados abogados. Mi respuesta es que el 3 de diciembre, voy a dar a conocer el plan para reformar la justicia”, argumentó la autoridad de gobierno.

Los cambios que propone Lima son exclusivamente en el tema judicial. El 24 de noviembre Lima anunció la creación del Concejo Preconstituyente.