Por las largas filas en los nosocomios

Falta de recursos humanos ocasiona fallas en el sistema de salud

Atención. Se necesitan alrededor de 10.400 ítems para satisfacer la demanda de la población cruceña.

Viernes, 27 de Noviembre, 2020

Mientras la oferta no crezca para cubrir la demanda, vamos a estar igual", así dijo Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), al referirse al problema de las interminables filas de ciudadanos que deben hacer sacrificios, como dormir a la intemperie, para lograr una ficha que le permita ser atendido por un profesional médico en cualquier centro de salud.

Recursos humanos. En el sistema de salud no existe la suficiente cantidad de recursos humanos para atender las necesidades de la población, así lo explica Wilfredo Anzoátegui, presidente del colegio médico, que considera que la crisis fue ahondada con la pandemia. "No estamos preparados los hospitales porque no tenemos los recursos humanos necesarios, no existen los espacios físicos necesarios; la población es la que va a recibir todo el malestar de todo ello", dijo.

Demanda de servicios. Por otro lado, Ríos apuntó que ahora la demanda sobrepasa la oferta y que la única manera de crecer es que se tenga mayor cantidad de profesionales trabajando en el sistema público pero, para ello, se deben hacer cambios en la normativa y también, desde el Gobierno central, garantizar los recursos necesarios para cubrir los ítems. Puso como ejemplo que un médico atiende en un turno (mañana) entre 10 o 15 fichas y que se puede tomar hasta 25 minutos en atender a cada paciente cubriéndose en totalidad sus horas de trabajo. Ahora, este mismo profesional, no puede atender por la tarde porque la ley establece que no puede haber doble percepción de salario. Necesidad de ítems

Items. El Sedes establece una necesidad de 10.400 ítems para el departamento, un número "utópico", pero que de manera técnica está demostrado que con esa cantidad se puede cubrir la capacidad instalada.

8 meses

el personal médico se encuentra luchando por la dotación de items.

El Día eldia@eldia.com.bo