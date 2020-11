Expresidenta en twitter

Áñez denuncia acoso de partidarios del MAS

Defensa. La exmandataria aseguró que se prepara para enfrentar las denuncias interpuestas por parlamentarios masistas.

Jueves, 26 de Noviembre, 2020

La expresidenta Jeanine Añez denunció este miércoles ante la opinión pública y la comunidad internacional que sufre un acoso permanente de parte del MAS, a través de la Policía y sujetos no identificados. Como prueba exhibió en redes sociales un video en que se observa, según Añez, a un grupo de personas averiguando su paradero. Señaló que incluso, con ese fin, se amedrenta a las personas que trabajan en el condominio donde vive.

Anuncia su defensa. Me defenderé de toda acusación en mi contra. Cualquier atropello es responsabilidad de este gobierno”, señaló la exmandataria mediante Twitter.

La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ya aprobó un informe que recomienda juicio de responsabilidades contra Añez y sus ministros por los casos Senkata y Sacaba.

La expresidenta dijo con anterioridad que se quedará en el país para defenderse y pidió que las investigaciones se realicen con imparcialidad y bajo observación internacional.

Respuesta a Arce. La expresidente del Estado, Jeanine Añez, utilizó su cuenta de Facebook para responder al actual mandatario Luis Arce y asegurar que su Gobierno transitorio no fue de facto, sino constitucional.

"Señor Luis Arce, le sugiero coordinar con sus parlamentarios masistas, no fuimos un gobierno de facto, ¡fuimos un gobierno constitucional! Lo invito a revisar la ley No. 1270 para que no siga alimentando mentiras" (sic), escribió Añez en la popular red social. Para justificar el carácter constitucional de su Gobierno, Añez adjuntó la Ley 1270, de prolongación de mandato de la mandataria, los miembros de la Asamblea Legislativa, gobernadores y alcaldes, que firmaron los expresidentes de las cámaras de Senadores Eva Copa y de Diputados Sergio Choque, ambos del MAS.

7 de noviembre

retornó a Trinidad Jeanine Áñez, un día antes de la posesión de Luis Arce.

