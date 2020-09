Candidato de Creemos

Camacho arremete con fuerza en la campaña electoral

Proyección. Tras la declinación de Jeanine Áñez, el único postulante cruceño le da pelea a Carlos Mesa para llegar a definir con Luis Arce, la presidencia del país.

Domingo, 27 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Carismático. Durante un acto en Cochabamba, donde busca mejorar el apoyo obtenido.

Si gana el MAS no será culpa de Luis Fernando Camacho. No me voy a sentir culpable, porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que no vuelva Evo Morales y si vuelve, es por la voluntad del pueblo y eso hay que respetarlo", afirmó el candidato cruceño de Creemos en una entrevista en TV. Era la respuesta ante los insistentes pedidos de renuncia a su candidatura, con el argumento de que le quitaría votos a Carlos Mesa y permitiría la victoria del Movimiento Al Socialismo en primera vuelta.

Lejos de amilanarse, el único candidato cruceño para estas elecciones presidenciales, con la alianza Creemos, va por el puesto de Mesa en las encuestas, luego de sobrepasar a Jeanine Áñez y teóricamente, lograr que esta se baje de su candidatura.

El espacio de Áñez. Justamente, la salida del juego de la presidenta transitoria deja un codiciable espacio entre el 10 y 12%, según diferentes encuestas que tendrían que migrar su voto.

Según la encuesta Tu Voto Cuenta, que es hasta ahora la más masiva, con más de 15.000 consultados en los nueve departamentos y en áreas urbana y rural, Camacho obtuvo 14,4%, detrás de Carlos Mesa, con 29,9% y Luis Arce con 40%.

La mayoría de los analistas políticos coincide en que Arce ya tocó su techo, el llamado 'voto duro', lo cual dejaría un espectro del 60% en su contra y que sí toda la oposición al MAS se une lo derrotaría. La realidad es que está atomizada en seis candidaturas, tras la salida de Áñez.

En porcentaje, según la encuesta de Tu Voto Cuenta, Mesa se quedaría actualmente con el 30%, Camacho con el 15, entre las restantes cuatro candidaturas suman un 5% aproximadamente y queda en el aire el 10% que ostentaba la presidenta.

Apelando a las matemáticas simple, desde La Paz presionan a Camacho para que se "baje" y con sus votos más los de Áñez vencer al MAS.

Liderazgo regional. Pero para Camacho, las matemáticas de la política son diferentes.

En primer lugar, ese 14,4% se debe principalmente a su arrastre en Santa Cruz, donde lidera la intención de voto con 31,4%. Lejos quedan sus contendientes Arce con el 15,8% y Mesa con el 9,6%. Pero además, la encuesta todavía contemplaba a Jeanine Áñez con el 13,4%, un caudal potencialmente favorable a Camacho.

Pero en segundo lugar, el joven candidato tiene la oportunidad de consolidar un capital político de cara al futuro.

Al respecto, el ex diputado Jerjes Justiniano, padre del abogado del mismo nombre que asesora a Luis Fernando Camacho, describe al candidato de Creemos como "un joven y aguerrido empresario, hijo de un viejo militante de la Falange Socialista Boliviana y miembro de la burguesía agropecuaria cruceña, insurge en el escenario político para desplazar a la vieja oligarquía agro-industrial cruceña".

Según Justiniano, Camacho representa a una nueva burguesía cruceña, "que se cansó de ser segundona y que busca su espacio político y que pretende ser protagonista del futuro de Bolivia".

El exgobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dice que "es un outsider, es una persona que va oxigenar la política nacional".

Las próximas encuestas mostrarán seguramente un crecimiento y su real potencial para pelear la presidencia del país.

41 años

tiene Luis Fernando Camacho, nacido el 15 de febrero de 1979.

El nuevo 'outsider' de la política boliviana

Dos analistas políticos afirman que Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia por Creemos, es el outsider de esta proceso electoral tras la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez a la candidatura por la alianza Juntos.

El politólogo Ludwind Valverde asegura que el cruceño puede captar el apoyo de los Demócratas en el oriente boliviano, pero que no llega a generar el apoyo del occidente del país y deberá trabajar con los líderes locales. La definición de outsider es aquella persona que no paso por la política y es considerado un personaje atractivo y de refresco para el electorado.

En análisis del profesor en Ciencias Políticas, Marcelo Arequipa, el cruceño se perfila con una proyección regional y anunció que podría definir los próximos comicios. El empresario sube en las encuestas y poco a poco se gana la aceptación del electorado.

Demócratas, que hasta las elecciones anuladas del 2019 era considerada la primera fuerza en el oriente boliviano podría ser desplazada. /Urgente.bo

