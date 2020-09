"Nuestra prioridad será la de generar empleos"

Entrevista: Carlos Mesa Gisbert

Domingo, 27 de Septiembre, 2020

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, asegura que invirtiendo el 15% del PIB se puede recuperar la economía para salir de la crisis. Apuesta a un estado autonómico pleno y un sistema de salud más eficiente.

P. De ser presidente, ¿cuáles serán las primeras medidas económicas a tomar para salir de la crisis?

C.M: La prioridad de nuestro programa de gobierno es la generación de empleos de calidad vinculados a la diversificación productiva. Para poder recuperar los empleos que se perdieron a raíz de la pandemia y generar otros nuevos, necesitamos inyectar recursos económicos a las empresas y a las familias. Hemos previsto una inversión inicial de un monto de alrededor del 15% del PIB y adicionalmente generaremos medidas de apoyo a las empresas pequeñas, medianas y grandes para que puedan reactivarse, priorizando rubros sostenibles, como el turismo, la agropecuaria y la gastronomía. Simultáneamente, comenzaremos a pagar las deudas que tiene el Estado con diverso tipo de proveedores, como las empresas constructoras. Adicionalmente, renegociaremos los contratos de venta de gas e incentivaremos las exportaciones de otros productos renovables y no renovables, mejorando sus condiciones de competitividad.

P. Se estima que la pandemia se va a alargar e incluso se habla de nuevas pandemias, ¿qué medidas de salud tomaría como prioridades?

C.M: La cuarentena nos enseñó lo que se debe hacer y, lamentablemente, lo que no se debe hacer para enfrentar este tipo de emergencias. Necesitamos que el sector salud esté en manos profesionales –seleccionadas por méritos profesionales, no partidarios– y que articule institucionalmente al nivel central, el departamental y el municipal. Obviamente, se requerirá hacer una inversión inmediata para terminar de equipar a los hospitales y proveer a los médicos y personal de salud de los insumos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Reforzaremos prioritariamente el nivel primario de salud que es el que debe convertirse en un primer escudo contra el Covid y otras enfermedades que no han sido bien atendidas durante la cuarentena, como el dengue. Priorizaremos también la provisión de vacunas tan pronto estén disponibles en el mundo, las que deberán ser gratuitas para la gente y deben llegar primero al personal de salud y a las poblaciones vulnerables.

P. Santa Cruz, Potosí y otras regiones tienen una añeja demanda de mayor descentralización, incluso hablan de federalismo algunos, ¿en qué medida se pueden satisfacer esas demandas durante un periodo de gobierno de 5 años?

C.M: Pasaremos a un Estado plenamente autonómico. La mayoría de las competencias para las entidades territoriales autónomas han sido bien asignadas pero no los recursos para hacerlas efectivas. El experimento del MAS nos llevó al gobierno más centralista de nuestra historia. La reasignación de recursos es una medida que se puede encarar inmediatamente para avanzar progresivamente hacia el pacto fiscal. Adicionalmente, promoveremos una reforma tributaria que aportará más ingresos a los municipios y gobernaciones. Retomaremos con fuerza la demanda de autonomía que viene de la base de la sociedad y que fue adulterada por el MAS y abandonada por algunos de sus primeros protagonistas.

P. Su plan de gobierno habla de ir cambiando poco a poco la política extractivista depredadora e ir hacia una economía alternativa, más verde o la llamada economía naranja, ¿cómo se puede lograr esto en un país que vive del gas, la minería y la agroindustria como principales fuentes de divisas?

C.M: El aporte de la exportación de recursos no renovables, en divisas, sigue siendo muy significativo. El MAS realizó inversiones mutimillonarias, y en muchos casos discrecionales, caracterizadas por el despilfarro y la corrupción, en la supuesta industrialización del gas, creando plantas como la de urea que nunca pudo arrancar sostenidamente y que está paralizada desde hace más de un año, o la planta de Gran Chaco que trabaja al 20% de su capacidad instalada. Lo mismo sucedió con las inversiones en el sector eléctrico que terminaron generando una sobreoferta de energía sin ningún destino. Comunidad Ciudadana tiene propuestas muy serias para reactivar la explotación de hidrocarburos y de minerales, pero impulsando un cambio progresivo del patrón de desarrollo extractivista. Bolivia vive principalmente del trabajo de su gente: el turismo, por ejemplo, puede generar más divisas y muchos más empleos que la exportación de la mayoría de las materias primas no renovables. Y en la agroindustria, tenemos un potencial enorme para diversificar la producción orgánica, mejorar la productividad de los cultivos actuales sin dañar el medio ambiente y avanzar hacia la seguridad alimentaria. Nuestra propuesta es generar más divisas con la exportación de productos sostenibles y creadores de empleo, y reducir el uso de las divisas para la importación de alimentos que podríamos producir localmente.

P. ¿Cómo resolver el dilema del modelo productivo cruceño vs las demandas mediambientalistas, surgido principalmente tras los incendios de la Chiquitania?

C.M: El gran cabildo de Santa Cruz de octubre del año pasado pidió acabar con las quemas ocasionadas por los asentamientos ilegales promovidos por el MAS. Los grandes incendios que destruyeron más de 5 millones de Hectáreas y provocaron pérdidas irreparables en el ecosistema, se generaron por la politización de parte del MAS, del INRA y la ABT, entidades corrompidas que permitieron y propiciaron las quemas en zonas boscosas no aptas para el cultivo agrícola. También tuvo que ver la falta de previsión, de planificación y una visión depredadora y destructiva del gobierno de Morales que nunca cumplió la Ley ni tuvo una política de protección del medio ambiente. En Comunidad Ciudadana estamos convencidos de que podemos mejorar la productividad en las zonas aptas para la actividad agropecuaria sin necesidad de dañar el medio ambiente en zonas que tienen una vocación forestal. No hay en ello ningún dilema sino una complementación de actividades productivas con la necesidad de preservar el bosque en pie, que es una fuente de riqueza económica y de salud ambiental.

P. ¿Cómo se retomará el ciclo educativo tras la pandemia y qué hacer si esta se prolonga?

C.M: Fue un error haber suspendido el año escolar en lugar de avanzar hacia el uso de recursos tecnológicos complementarios a las actividades presenciales. El nuevo modelo educativo que propugnamos combinará las actividades en el aula con la educación virtual, ampliando sustantivamente el acceso a internet. No sólo necesitamos contenidos renovados sino medios adecuados a las nuevas circunstancias de salud y a las enormes posibilidades de acceso al conocimiento que nos ofrecen las innovaciones tecnológicas.

