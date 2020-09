Condecoración Caballero de la Orden

El Ministro de Defensa homenajea a las FFAA y a los Ángeles contra el COVID

Sábado, 26 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Defensa, Luis Fernando López, entregó este sábado la condecoración Caballero de la Orden. Foto: @mindefbolivia

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, entregó este sábado la condecoración Caballero de la Orden al director de los voluntarios Ángeles contra el COVID, Víctor Hugo Núñez del Prado, y a efectivos de las Fuerzas Armadas por su labor para enfrentar a la pandemia de coronavirus.

"Esta condecoración tiene un sentido práctico, porque tuve el honor y tengo el honor de trabajar con cada uno de los condecorados, los he visto en cancha, no me lo contaron, los he visto sacrificarse, he visto abandonar y dejar sus familias por meses, he visto el llanto de madres e hijos, pensando que su padre iba a perder su vida por trabajar en la asistencia al COVID, lo he visto", dijo en un acto que se realizó en Santa Cruz de la Sierra.

Resaltó que la tarea de las Fuerzas Armadas (FFAA) no solo se centra en la defensa de la patria, sino también en salvaguardar la seguridad de la población, la democracia y la vida de los bolivianos en medio de conflictos político-sociales desencadenados antes y después de la pandemia.

"Fue el espíritu militar, la disciplina de las Fuerzas Armadas que promovieron la pacificación del país tres veces, que permitieron la lucha contra el COVID y hoy mientras hacemos este humilde reconocimiento tenemos valientes soldados y cuadros luchando contra los incendios", resaltó.

Asimismo, anunció que el desafío que tienen las FFAA en las siguientes semanas es garantizar el derecho a elegir que tienen los bolivianos, con miras a las elecciones nacionales del 18 de octubre.

"Faltan pocas semanas para que vivamos una fiesta democrática, una misión encomendada también a las Fuerzas Armadas para resguardar el voto, con voluntad, con patriotismo, esperando mejores días para Bolivia", sostuvo. /ABI

Fotos: @mindefbolivia