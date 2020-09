Dimite y recapacita presidente del TED cruceño

Sorpresiva decisión

Amague. Saúl Montaño renunció por la mañana, pero por la tarde se retractó. El TSE asegura que no se afectó el trabajo.

Sábado, 26 de Septiembre, 2020

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, renunció ayer por la mañana, pero por la tarde se retractó de su decisión. La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz decidió rechazar la renuncia Paniagua, por lo que este permanecerá como el Presidente de dicha institución.

Continúa el trabajo. El propio Paniagua aseveró que permanecerá en el cargo una vez la Sala Plena le ratificó su confianza.

"La sala plena, en forma unánime, me brinda su respaldo, y con el compromiso de asumir el trabajo en equipo. He reconsiderado (mi renuncia) por mi pueblo, a quien me debo", declaró Paniagua a un medio.

Recomposición. "Hemos lamentado la partida del doctor Paniagua, comprendemos también las razones personales que él ha indicado y queremos destacar que la labor de Paniagua, a lo largo de todos estos meses, ha sido de un funcionario público comprometido con la democracia y con la realización limpia y transparente del proceso electoral", afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero, en la mañana.

Denuncia. A raíz de la renuncia inicial, se tejieron varias especulaciones. el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, afirmó que su renuncia obedece a tomar previsiones para no involucrarse en un hecho de fraude electoral en ese departamento.

Dicha afirmación fue refutada primero por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. "Están buscando todos los argumentos, porque saben que van a perder, saben que el resultado del pueblo boliviano en las urnas va ser muy contundente en contra de quienes han impulsado el fraude", indicó. Y también por el candidato presidencial Carlos Mesa, que calificó la denuncia "como cinismo y una falta absoluta de autoridad moral para hablar de posibilidad de fraude".

18 de octubre

es la fecha designada para las elecciones generales en Bolivia.

