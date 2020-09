Según el último reporte

Son 93 municipios en riesgo alto por Covid-19

Pandemia. Las autoridades de salud del país, piden a la población que no descuiden las medidas de contención del contagio para evitar un rebrote

Sábado, 26 de Septiembre, 2020

93 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo alto por contagio de coronavirus (Covid-19), según,el vigésimo primer reporte del Índice de Riesgo Municipal publicado ayer viernes por el Ministerio de Salud. 208 regiones se encuentran en la categoría medio y otros 38 con calificación moderada.

Incidencia de contagios. Hace siete días eran 71 los municipios en riesgo alto por Covid-19. De acuerdo al reporte, 57 regiones cambiaron de categoría de riesgo y 282 municipios no registraron cambios en comparación con la semana precedente.

32 cambiaron su nivel de riesgo medio por alto debido a que registraron incremento en la incidencia de casos activos de Covid-19, en la velocidad de la propagación del virus y/o en la tasa de letalidad.

Mientras que dos municipios (El Villar y Colcha K) cambiaron su nivel moderado por riesgo alto y otros nueve (Monteagudo, Villa Abecia, Chimoré, Chayanta, Chuquiuta, Porco, Arampampa, Acasio y San Joaquín) pasaron de moderado a riesgo medio, debido a una expansión significativa en la velocidad de propagación del virus, señala el reporte oficial.

Riesgo alto. Además, 10 municipios con riesgo alto de contagios (Tipuani, Charazani, Pasorapa, Huachacalla, Pampa Aullagas, Huari, Betanzos, Guayaramerín, Filadelfia y Santos Mercado) bajaron al rango medio, porque presentaron mejoras en la ralentización de la propagación del virus.

Los 10 municipios con mayor riesgo de contagio son Puerto Rico, San Agustín, Trinidad, Bermejo, Potosí, Cobija, Padcaya, Yacuiba, Boyuibe y Sopachuy.

"Los gobiernos municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla las medidas de contención y distanciamiento, para mejorar la calificación de riesgo", concluye el reporte difundido por el Ministerio de Salud.

El Alto no está preparado para un rebrote. Por otro lado, Daniel Cazas, representante del Sindicato de Ramas Médicas y Salud Pública (Sirmes) de El Alto, indicó que el municipio no está preparado para un posible rebrote porque no se tienen las condiciones necesarias para brindar atención a la población.

57 Regiones

Cambiaron de categoría de riesgo en la última semana que se acaba

