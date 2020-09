La Sala Plena rechazó su renuncia

Saúl Paniagua continuará siendo presidente del TED de Santa Cruz

Viernes, 25 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El presidente del TED de Santa Cruz, Saúl Paniagua. | Internet

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz decidió rechazar la renuncia de Saúl Paniagua, por lo que este permanecerá como el presidente de dicha institución.

El propio Paniagua aseveró que permanecerá en el cargo una vez la Sala Plena le ratificó su confianza.

“La sala plena, en forma unánime, me brinda su respaldo, y con el compromiso de asumir el trabajo en equipo. He reconsiderado (mi renuncia) por mi pueblo, a quien me debo”, declaró Paniagua a El Deber.

Esta mañana, Paniagua había anunciado renuncia y aseveró que tomó la decisión porque no está de acuerdo con algunos aspectos internos a nivel institucional, los cuales prefirió no detallar.

"Hay aspectos en los que no estoy de acuerdo, pero no quiero entrar en mayores detalles, yo estoy siempre al servicio de mi pueblo y lo he hecho estos diez meses, en un trabajo ad honorem y con mucho gusto. Es una decisión por voluntad propia", explicó.

/Oxígeno