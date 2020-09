Pide se haga justicia

Madre de Hanalí: '¿Qué va a pasar si no es él?, yo ya estoy susceptible'

Viernes, 25 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Supuesto cadáver de Jorge Clavijo ya está en la morgue del IDIF en La Paz. Foto: Erbol

La madre de la periodista Hanalí Huaycho, Martha Hannover, participó de la exhumación del supuesto cadáver del expolicía Jorge Clavijo y al término del operativo en el Cementerio Celestial la zona sur de La Paz, no ocultó sus dudas sobre el resultado final del nuevo peritaje dispuesto por la Fiscalía a solicitud del Ministerio de Gobierno.

“¿Qué va a pasar si no es él? yo ya estoy susceptible como el niño mismo dijo. En qué quedamos nosotros. Yo no puedo decir si era él o no, yo no podía reconocerlo porque era cadáver”, declaró a los medios de prensa que acompañaron desde muy temprano el operativo organizado por el Instituto de Investigaciones Forenses de la Fiscalía de La Paz.

Dijo que lo único que busca es justicia por la muerte de su hija, ocurrida en febrero de 2013, a causa de unas 15 puñaladas que le asestó el teniente Clavijo en medio de una discusión pasional en su domicilio en la ciudad de El Alto.

La madre no pudo contener y se desató en llanto expresando sus deseos de que el cuerpo exhumado realmente corresponda al autor. El entonces ministro de Gobierno Carlos Romero afirmó tras un análisis sobre pruebas de ADN que el resultado indicaba 99.9 por ciento de probabilidad.

¡Qué se haga justicia para mi hija carajo! manifestó con un profundo dolor la señora Hannover quien se quedó al cuidado del nieto tras perder su hija un episodio escabroso por la forma cómo falleció la joven periodista de un canal de televisión de La Paz.

/Erbol