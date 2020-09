'La justicia me da asco'

Rafael Quispe reclama que no haya un detenido a 9 años de Chaparina

Viernes, 25 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El coordinador con Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael Quispe. | Erbol

A nueve años del caso Chaparina, cuando hubo una represión contra indígenas del TIPNIS, el coordinador con Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael Quispe, expresó su reclamo contra la justicia porque no existe ni un detenido al respecto.

El exdiputado sostuvo que la justicia le provoca asco, no sólo por el caso Chaparina, sino por otros en que responsables podrían quedar en la impunidad.

“Chaparina, Fondo Indígena, lo que salen los que han puesto en riesgo la democracia (por el caso fraude electoral), con todos esos elementos, la justicia me da asco porque están al servicio de la anterior gestión del MAS, porque han sido elegidos por ellos y están pagando esas facturas”, manifestó.

Quispe fue parte de la marcha de indígenas que en 2011 se movilizaron desde el TIPNIS hacia La Paz, en rechazó a la construcción de una carretera en el territorio protegido. El 25 de septiembre de ese año, la

Policía realizó un operativo contra la marcha, que derivó en un proceso judicial y denuncias internacionales por violación a los derechos humanos.

El exdiputado sostuvo que lo ocurrido en Chaparina fue una masacre. Dijo que los indígenas fueron torturados y llevados con rumbo desconocido en vehículos y aviones.

“Un gobierno indígena nos has sacado la mugre y nueve años que se recuerda no hay ni un solo detenido, ni uno no hay, acusación no hay, nada”, se quejó.

Aseguró que el responsable es Evo Morales, “porque toda la policía se mueve al mando del orden al presidente”, y el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, a quien calificó de “sanguinario”.

Lamentó que en varios casos, incluso los últimos de estupro contra Evo Morales, “no pasa nada porque el fiscal general y los jueces han sido elegidos por el MAS”.

El “Tata” Quispe acusó a jueces y fiscales de estar esperando a que vuelva el MAS al poder, pero les aseguró que eso no ocurrirá.

/Erbol