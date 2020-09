A menos de un mes de las elecciones

Renuncia el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz

Viernes, 25 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El presidenta del TED de Santa Cruz, Saúl Paniagua. | Internet

A 23 días de las elecciones generales, presentó su renuncia el presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua.

Entrevistado por Unitel, Paniagua confirmó su renuncia y aseveró que tomó la decisión porque no está de acuerdo con algunos aspectos internos a nivel institucional, los cuales prefirió no detallar.

"Hay aspectos en los que no estoy de acuerdo, pero no quiero entrar en mayores detalles, yo estoy siempre al servicio de mi pueblo y lo he hecho estos diez meses, en un trabajo ad honorem y con mucho gusto. Es una decisión por voluntad propia", explicó Paniagua.

Paniagua manifestó que continuará en el cargo hasta que la Cámara de Diputados acepte su renuncia, por lo que seguirá cumpliendo con sus labores que tiene con la agenda electoral.

No obstante, el vocal considera que el trabajo de organización de las elecciones en Santa Cruz está encaminado por lo que no considera que su alejamiento afecte al proceso.

“Se ha encaminado todo un proceso con absoluta transparencia y honestidad”, afirmó en otra entrevista con El Deber.

/Oxígeno