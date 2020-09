Tras reunión con el Órgano Electoral, la Iglesia niega haber mantenido contacto con Evo Morales

Después de reunirse con representantes del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, desmintió que él o algún miembro de la iglesia haya tenido contacto con alguno con el expresidente Evo Morales o algún otro político.

“La iglesia no tiene contacto con el ex mandatario, no nos hemos reunido con ningún político, por eso, no tenemos nada que manifestar al respecto” enfatizó Centellas.

Las palabras del representante de la Iglesia llegan después de que Morales asegurara que se encuentran hablando con algunos miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), empresarios y la Iglesia Católica para garantizar el respeto al voto en las elecciones del próximo 18 de octubre.

"(Hay que) defender el voto postelecciones, ahora tal vez (haya) otro golpe (de Estado), y ahí estamos hablando con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, con empresarios, con la Iglesia Católica. Lindo sería que el Papa Francisco diga ‘se respeta los resultados (de las elecciones)’, porque estamos seguros que vamos a ganar. Son tareas urgentes para garantizar las elecciones", afirmó Morales.

Por otro lado, Centellas informó que recibió un informe del OEP respecto al padrón electoral y aseguró que la información los deja “más tranquilos” de cara a los comicios de octubre.

“Nos deja algo más tranquilos y sabemos que el proceso está bien encaminado, se nos ha informado que la depuración es constante así que las dudas de a poco se disipan, dejamos pendientes algunas cuestionantes a manera de tarea”, afirmó Centellas.