Señaló durante una entrevista con radio Deseo

Choquehuanca: Creo que Evo tiene más de dos hijos y cuándo uno es soltero puede caer en tentaciones

Jueves, 24 de Septiembre, 2020

El candidato a la vicepresidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Choquehuanca, afirmó este jueves que el expresidente Evo Morales, pudo haber caído en muchas tentaciones al estar soltero y cree que tiene más de dos hijos.

“Creo que tiene más de dos (hijos Evo Morales), es posible que no los haya reconocido (…). No sé cuántas mujeres habrá tenido (Evo Morales durante su Gobierno). Yo no puedo decir tantas mujeres, de qué ha tenido mujeres, ha tenido. Yo he dicho que hay machismo, que tenemos que luchar contra eso”, señaló el exancanciller en entrevista con radio Deseo.

“Usted me preguntó con cuántas ha estado, yo no sé; de que ha estado, ha estado, pero cuando uno no tiene pareja, está soltero, puede caer en muchas tentaciones, hasta el casado puede caer en tentaciones, depende de cómo se maneja uno”, agregó el postulante del MAS a la Vicepresidencia.

Asimismo, Choquehuanca dijo que no conoció personalmente a Gabriela Zapata y que solo escuchó hablar de ella y que visitaba distintos ministerios. Recalcó que todos pueden cometer errores e indicó que hay mujeres que también usan a los hombres.

“A veces también las mujeres usan a los hombres, como chancletas, sí, sí, sí. Cuando uno está utilizando el poder para eso, está mal, cuando uno utiliza el poder para usar (a las mujeres), está mal”, aseguró el aimara. /Urgente