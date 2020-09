Elecciones nacionales 2020

Tuto dice que no bajará su candidatura y apuesta por su plan económico

Jueves, 24 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El candidato presidencial por la alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga. Foto: Tomada de Opinión

El candidato presidencial por la alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, aseguró que “no ha considerado en absoluto bajar su candidatura” y ratificó su apuesta por un plan económico que prevé inyectar 8 mil millones de dólares para salvar la economía, las fuentes de empleo y evitar la devaluación de la moneda.

“Estamos en esto por una causa y siento la responsabilidad que la gente entienda que estamos en un momento determinante: si no salvamos la economía, vuelve la tiranía. Hay que salvar la economía”, dijo Quiroga.

Explicó que plantea un alivio tributario durante el primer año y medio porque está seguro que hoteles, restaurantes, cafés, centros comerciales y otros negocios, no van a poder pagar ninguna de las alícuotas vigentes y por eso ofrece un alivio equivalente a 700 millones de dólares.

Aseguró que no piensa privatizar las empresas estatales, sino hacerlas más competitivas porque el gobierno del MAS hizo empresas no para que funcionaran, sino “para robarse dinero con las licitaciones y por eso abandonó la salud y la educación porque ahí no es fácil robar”.

Tampoco piensa devaluar la moneda nacional porque su plan de gobierno garantiza la estabilidad de la moneda y conserva las fuentes de empleo. “Conmigo tienen un presidente de cinco años, se salva la economía y no vuelve la tiranía”, manifestó al programa No Mentiras de la red PAT.

Advierte que se viene una época muy dura para el país y por esa razón mantiene su candidatura y porque asegura tener el único plan que ofrece estabilidad económica, a diferencia de Luis Arce Catacora que dejó una bomba de tiempo para generar una crisis y justificar el retorno del MAS como hizo el socialismo en la Argentina.

Explicó que el MAS dejó que expire el contrato con Brasil para reducir los ingresos del gas al Tesoro General, y la reciente propuesta de no pagar la deuda externa es un reflejo que Luis Arce no sabe de economía porque declarar la moratoria significaría llevar a Bolivia a la catástrofe económica.

Quiroga envío un mensaje muy fuerte a la gente que no cree en su propuesta y devalúa su candidatura. “Yo no quiero que de aquí a un año ustedes digan me quedé sin empleo, se licuó mi jubilación, mis ahorritos ya no valen, mi hijo está desempleado o mi abuelito con su renta no puede pagar absolutamente nada porque colapso la economía”, indicó.

También dijo que no quisiera ver el próximo a la gente hablando que hay problemas en los bancos, que hay corralito bancario, que no puede sacar tu dinero, o que hay devaluaciones y que los ahorros no valen lo que valía. “Todo eso puede ocurrir si no se hace lo que digo”, expresó Tuto Quiroga a quien las encuestas lo ubican con el 2 por ciento de la preferencia pero él asegura que según sus propios datos está mejor. /ERBOL