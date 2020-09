Elecciones 2020

Camacho sobre una hipotética victoria del MAS: 'No me voy a sentir culpable'

Miércoles, 23 de Septiembre, 2020

El candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró que “no se sentirá culpable” si es que el Movimiento al Socialismo (MAS) llega a ganar en los próximos comicios.

“No me voy a sentir culpable. Lo que he hecho es darle la opción al país de que no vuelva Evo Morales, pero si vuelve es la voluntad del pueblo y habrá que respetarla”, aseveró Camacho entrevistado por Bolivisión.

Las palabras de Camacho, en ese sentido, fueron duramente criticados por los opositores del MAS, quienes consideran que las declaraciones del candidato de Creemos “no son coherentes” y hasta estaría propiciando que el MAS tenga la mayoría en la Asamblea, al no abogar por la unidad del bloque opositor.

Entretanto, en las redes crecen los pedidos respecto a que Camacho decline su candidatura presidencial, tal como lo hiciera Jeanine Añez días atrás.

/Oxígeno