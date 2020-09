Pide a masistas reflexionar

Román Loayza: Arce era funcionario de Goni y luego 14 años de Evo

Miércoles, 23 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Román Loayza, fundador del IPSP. Foto: Erbol

El fundador del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) Román Loayza dijo este miércoles que el actual candidato presidencial del MAS Luis Arce Catacora, fue funcionario de Gonzalo Sánchez de Lozada en el Ministerio de Economía y luego 14 años de Evo Morales en el mismo despacho. En respuesta, un diputado masista afirma que esas declaraciones provienen de un resentido político.

Loayza dijo que no se puede aceptar la candidatura de Luis Arce porque durante la gestión de Morales, el gobierno se entregó a la derecha y a la peor derecha. “Por eso instruyo a los exdirigentes que me han colaborado en este instrumento político y también actuales dirigentes, que no se conviertan en pongos, en escalera de ningún partido tradicional, mucho menos del MAS”, manifestó.

Sostuvo que Luis Arce “si fuese candidato descendiente quechua o aymara hubiese tenido el apoyo de él; por eso los masistas ya no pueden hablar del MAS como un instrumento del pueblo sino de un partido tradicional, peor que la derecha”.

Remarcó que durante ocho años que ejerció el cargo de ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, conoció a Luis Arce como funcionario de Sánchez de Lozada.

Dijo estar seguro que en las elecciones de octubre junto con nuevo aliado PAN-BOL, restarán el voto de los masistas para que nunca más vuelvan a ser gobierno y que Evo Morales, cuando retorne al país, se pudra 30 años en la cárcel por sus demandas judiciales que tiene.

Pidió que los dirigentes del MAS cambien de actitud, tomen conciencia y se sumen al proyecto político de PAN-BOL que - según afirmó - se convertirá en un instrumento político de liberación porque los dirigentes entregaron la conducción partidaria a las organizaciones sociales para trabajar en las elecciones subnacionales.

RESENTIMIENTO POLITICO

Por su lado el diputado del MAS David Ramos dijo que las afirmaciones de Loayza son “declaraciones de un resentido político” porque el MAS al haber reclutado a profesionales de otras tiendas políticas, ha demostrado que tiene una cualidad de contar con personal idóneo que están en sus filas impulsando el proceso de cambio.

Afirmó que esos profesionales trabajan con el pueblo y la declaración de Román Loayza no tiene asidero en la línea de avanzar de la nacionalización hacia la industrialización. Sostuvo que el pueblo boliviano sabe cuál es la propuesta del MAS para el manejo de la economía.

La diputada indígena del mismo partido, Lidia Patty Mullisaca dio razón a la molestia de Román Loayza y sugirió a Luis Arce tomar contacto con el fundador del IPSP para que sigan empujando el carro hacia la misma dirección.

“Yo como persona, Lidia Patty, siempre critico a los exministros porque ellos dejaron caer nuestro instrumento político, han traicionado. Ellos no han trabajado con el pueblo, no hacían caso a las autoridades originarias y cuando venían desde sus comunidades, los mandaban con el secretario; así fue durante 14 años”, declaró la asambleísta indígena.

/Erbol