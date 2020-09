Solicitud

Legisladores de EEUU pidieron una evaluación independiente del rol de la OEA en Bolivia

Martes, 22 de Septiembre, 2020

Un grupo de 28 congresistas estadounidenses conformados por el senador Bernie Sanders y 27 miembros de la Cámara de Representantes, solicitaron este lunes ante el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, realizar una investigación sobre el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas de Bolivia en octubre de 2019.

“Estamos profundamente preocupados por la falta de rendición de cuentas y transparencia con respecto al papel de la OEA en la crisis electoral y política del año pasado en Bolivia”, señala el documento de los congresistas norteamericanos.

A su vez, en la declaración se destaca que “el Secretario General de la OEA Luís Almagro se apresuró a reconocer a la presidenta no electa, Jeanine Añez y a no hablar del deterioro de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la persecución de opositores políticos que ha tenido lugar bajo su Gobierno”.

"Es necesario realizar de inmediato una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de Bolivia en 2019”, concluye el documento.

Los comicios del 20 de octubre de 2019 fueron anulados después de que la OEA denunciara una "manipulación dolosa" a favor del exmandatario Evo Morales, que renunció ante las protestas callejeras y tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía.

En el centro del debate está la paralización de un conteo preliminar en la noche de los comicios y su reanudación un día después, con un considerable aumento de la ventaja de Morales, que aspiraba a un cuarto mandato.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA expresó su preocupación por el cambio de tendencia que calificó como "drástico" y "difícil de explicar".

No obstante, los parlamentarios estadounidenses resaltaron un informe del diario The New York Times de junio y un estudio de las universidades de Pennsylvania y Tulane que señala que la tendencia registrada en Bolivia puede explicarse sin sospechas de fraude.

Según los investigadores de las universidades, el voto del área rural explica la mayor parte de la tendencia y lo que se presentó como evidencia de irregularidades en realidad fue un "error en el análisis".

La Secretaría General de la OEA respondió entonces denunciando "una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos".

