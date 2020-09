Sobre resultado de las elecciones generales 2020

Interculturales: No vamos a permitir que nos hagan un megafraude, habrá convulsión

Martes, 22 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La ejecutiva nacional de la Confederación Sindical de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce. Foto: Urgente

La ejecutiva nacional de la Confederación Sindical de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) respetará los resultados de las elecciones del 18 de octubre si es que los partidos contrarios ganan legalmente, caso contrario advirtió con convulsión en el país.

“Si legalmente gana la derecha vamos a respetar, pero si no es legal va haber convulsión pues. Nosotros no vamos a dejar que nos hagan megafraude,nosotros vamos tenemos un sistema con el que vamos hacer el control como el Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional”, declaró la dirigente al portal Urgente.bo.

Ayer, el candidato del MAS a la presidencia Luis Arce, dijo que no Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, no tiene ninguna posibilidad de ganar los comicios generales y no confía en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El exministro de Economía que recorre las principales calles y avenidas del país haciendo campaña, remarcó que hay una “estrecha amistad” entre Salvador Romero y Mesa.

“No habrá posibilidad de hacer el fraude. Lo único que pueden hacer es arrebatarnos el voto, vamos hacer el control correspondiente”, argumentó Ponce.

En dos encuestas, el postulante del MAS a la Presidencia del país se ubica primero con el 26% y 40% de intención de voto. /Urgente