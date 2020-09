Previsto para el domingo 4 de octubre

Los candidatos a la presidencia debatirán sobre al menos nueve ejes temáticos

Martes, 22 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Imagen ilustrativa. Foto: ABI

En el marco del Debate Presidencial 2020, los candidatos de las diferentes fuerzas políticas discutirán sobre al menos nueve ejes temáticos, en el encuentro que está previsto para el domingo 4 de octubre.

"Los candidatos debatirán temas sobre democracia y política, salud, economía, medio ambiente, cambio climático, corrupción y justicia y temas sociales", informó a la ABI, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic.

En ese marco, detalló que el debate se iniciará con la presentación de los postulantes y luego se les efectuarán las preguntas que se dividirán en esos ejes temáticos.

En esa línea, afirmó que los candidatos podrán dar a conocer sus propuestas realizadas en sus programas de gobierno.

Glasinovic destacó que los moderadores del debate serán los periodistas Tuffí Aré y Miriam Claros.

El periodista señaló que se cronometrará el tiempo de participación de los postulantes. Precisó que se sorteará la ubicación de cada aspirante en el escenario habilitado para todos los candidatos.

El representante indicó que al finalizar de la discusión, los postulantes podrán informar sobre su oferta electoral. Apuntó que los participantes tendrán dos descansos, de seis minutos.

Se prevé que el debate dure dos horas y 15 minutos, y se efectuará el domingo 4 de octubre, a las 20.00, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz.

El presidente de la ANPB aclaró que al foro electoral solo asistirán los postulantes y los moderadores.

El debate estará normado por un protocolo elaborado por la Carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para garantizar el distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad, a fin de evitar el contagio del coronavirus.

Los postulantes que ya anunciaron su asistencia al encuentro son: el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21; Chi Hyung Chung, del Frente Para la Victoria (FPV); Feliciano Mamani, del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y María de la Cruz Bayá, de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

No obstante, hasta este martes, el candidato del MAS, Luis Arce, no confirmó su participación en el debate electoral.



En tanto, no participará la presidenta Jeanine Áñez de la alianza Juntoas, luego que renunció a su candidatura para las elecciones generales.

Glasinovic reiteró que con la iniciativa se busca recuperar la "sana práctica del debate", con el propósito de fortalecer la democracia y contribuir a que la ciudadanía pueda sufragar con una buena información sobre las propuestas de los candidatos.

"Este debate es de vital importancia, porque el pueblo boliviano debe conocer de la propia voz de los candidatos, sus ofertas electorales y sus programas de gobierno, si llegan a la presidencia", aseguró.

El evento es organizado por la ANPB, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Fundación Jubileo, la UMSA y una amplia red de medios de comunicación, que incluye a medios escritos, radiales, televisivos y portales digitales.

Glasinovic mencionó que la productora de televisión internacional Media Pro estará encargada de la producción del evento y se autorizará a todos los medios de comunicación (televisivos, radiales y digitales), que así lo soliciten, transmitir el debate mediante la señal limpia que será emitida sin costo alguno.

Los canales podrán poner su sello durante la transmisión y habrá espacios para que cada medio pueda colocar, si lo desea, publicidad.

El encuentro también se transmitirá vía Twitter, Facebook Live, Instagram y otras redes sociales.

En las últimas semanas, hubo mucho interés y varios medios televisivos, radiales, escritos y digitales se comprometieron a transmitir la discusión electoral.

En ese sentido, la viceministra de Comunicación, Isabel Fernández, confirmó, el lunes, que los medios de comunicación estatales Bolivia Tv, Radio Illimani y el Sistema de Radios de los Pueblos Originarios (RPO"s) difundirán el debate. /ABI