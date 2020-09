Procesos para violentos

Gobierno implementará cordones de seguridad para evitar enfrentamientos en campañas políticas

Martes, 22 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa. Foto: Archivo - Ministerio de Gobierno

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, anunció que se habilitará un cordón de seguridad alrededor de las ciudades para evitar enfrentamientos durante campañas políticas. Indicó que las personas que sean sorprendidas ejerciendo violencia, serán aprehendidas y procesadas.

“Los fines de semana cuando los partidos políticos hacen su campaña, la Policía va a hacer un cordón de seguridad alrededor de todas las ciudades principales para evitar este tipo de enfrentamiento y una vez más hacemos el llamado a la población para que tome conciencia de que esto es una fiesta democrática”, dijo el viceministro.

Explicó que el cordón de seguridad policial se activará en todos los departamentos y afirmó que la Policía está en estado de alerta para evitar actos violentos, para esto estarán distribuidos en los diferentes distritos de las ciudades para actuar de inmediato.

“Vamos a actuar con firmeza en este caso, no vamos a permitir ningún tipo de enfrentamiento, hacemos un llamado a los partidos políticos que están en contra de cualquier otra persona que no piense igual, la Policía va a actuar de forma inmediata en cualquier escenario, no podemos permitir que existan que existan grupos violentos que amedrenten a otras personas”, sostuvo la autoridad.

Ayer, durante una reunión de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) se registró una gasificación en un coliseo. Además, en pasados días se registró la quema de una casa de campaña del MAS y de otros partidos. Asimismo, el partido por Creemos fue agredido en Oruro. /Urgente