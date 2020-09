Acción de Inconstucionalidad

Áñez frena el bono contra el hambre

Disputa. Gobierno acusa al MAS de utilizar la medida de manera prebendal y sin tener los fondos para poder financiarlo.

Martes, 22 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Recurso. El viceministro Alanoca muestra la acción que fue presentada ante el Tribunal.

El Gobierno presentó este lunes una acción de inconstitucionalidad abstracta, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la ley que crea el Bono contra el hambre, promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), pues vulneraría la Constitución Política al usurpar funciones al Órgano Ejecutivo, informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

Otros implicados. "Vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Bono del Hambre porque está vulnerando la Constitución Política del Estado, al usurpar funciones en relación a la independencia y separación de poderes, el Movimiento Al Socialismo está utilizando (ese bono) meramente para actos partidarios, sin financiamiento y eso es lo terrible de este caso", informó. Alanoca explicó que el mencionado bono no tiene financiamiento y fue creado con fines políticos para desestabilizar al Gobierno nacional. La Acción de Inconstitucionalidad solicita una medida cautelar para que esa ley no se aplique, en tanto el TCP no se pronuncie.

Aclaró que el Órgano Ejecutivo es el único que puede negociar y acordar ese tipo de financiamiento con entidades extranjeras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Respuesta. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, cuestionó este lunes que el Gobierno transitorio hubiése usado como propuesta pre electoral la entrega de un bono que coadyuve a mitigar los efectos de la pandemia por el coronavirus y que ahora que Jeanine Añez ya no es candidata manifiesten que no existen los recursos económicos necesarios para hacer efectivo este bono en beneficio de la población boliviana.

"Yo no entiendo por qué ahora se contradicen, o ¿solamente el Bono Salud era campaña de Jeanine Añez?, o ¿solamente lo usaban para campaña y ahora que se bajaron de la candidatura dicen que ya no hay plata?, es muy contradictorio", denunció Copa en referencia al recurso de inconstitucionalidad interpuesto hoy por el Gobierno transitorio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por el contrario, El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consideró este lunes que a la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, en realidad no le interesa el denominado "Bono Contra el Hambre", sino, generar caos, incertidumbre y confusión entre la población. "La Asamblea está haciendo política, no le interesa el bono, le interesa generar el caos, incertidumbre y confusión en la población", manifestó Núñez.

Matemáticas política

Muchos hacen cálculos con las cifras que se presentan en la prensa sin entender el contexto de fondo o como es el funcionamiento del sector público. No es matemática simple.

La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS asegura que el bono puede pagarse ya sea con $us 200 millones prestados por el Banco Mundial (BM) o con los $us 450 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ambos casos, se establece que son créditos destinados a paliar la crisis del Coronavirus, sin embargo, especifica que será para "Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus”, en el caso del BID o "Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19", del BM.

En esa línea, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca señaló que la norma es "inviable" porque establece que el pago del bono se financiará con los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pero esos recursos ya fueron destinados para apoyar a las familias para paliar los efectos económicos por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Alanoca también explicó que el bono, que inicialmente había sido propuesto por el gobierno, de 500 bolivianos, estaban presupuestados en otra partida.

El Viceministro señaló que existen proyectos de ley de préstamos internacionales por más de $us 1.200 millones, que están bloqueados en la Asamblea, incluyendo recursos que son del Fondo Monetario Internacional y que tenían el destino exclusivo del bono contra el hambre.

Para cortar por lo sano, el gobierno ha decidido recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el bono debe esperar.

