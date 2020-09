La Paz

Chapetón pide a los candidatos con menor apoyo bajarse de la candidatura

Lunes, 21 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró este lunes que respalda la decisión de la presidenta Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina de declinar su candidatura por el bien de la Patria y pidió a las otras fuerzas políticas que no tienen un buen porcentaje de apoyo seguir el mismo camino.

Indicó que lo que no se quiere es que vuelva el Movimiento Al Socialismo (MAS), que en su opinión dejó al país en la extrema pobreza y sin un sistema de salud deplorable.

“Yo creo que si (deben también bajarse los otros partidos que no tienen oportunidad), aunque los del Movimiento Al Socialismo digan que no tienen, no les afecta en nada que se haya bajado una candidatura, está claro que la dispersión del voto favorece al Movimiento Al Socialismo. Acá todos tenemos que ser conscientes”, indicó la edil alteña.

“Todos los que tienen el porcentaje menor (deben bajarse), aquí debería haber una posición clara porque es el tipo de Estado, de política nacional lo que vamos a definir el 18 de octubre”, acotó Chapetón.

Este lunes, Juntos debe reunirse para romper definitivamente la alianza y presentar el documento ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ayer, Edwin Herrera aseguró que faltaban las firmas de Todos, de Adrián Oliva y de Unidos para Renovar (UNIR) de Víctor Hugo Zamora. /Urgente