En el Perú

Abren debate para destituir a Vizcarra

Problema. La revelación de unos audios llevó al Parlamento a abrirle un juicio de destitución por "incapacidad moral".

Sábado, 19 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Situación. Si el presidente es destituido, tomará las riendas del país el jefe del Congreso

El Congreso peruano abrió ayer el debate final para destituir al presidente Martín Vizcarra acusado de "incapacidad moral permanente" por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de corrupción, trámite que en principio no cuenta con los votos necesarios para expulsar del poder al mandatario.

Estuvo presente. Pese a que en un primer momento se informó que Vizcarra no acudiría a la Cámara, finalmente el presidente se presentó en el hemiciclo apenas minutos antes del inicio de la sesión.

Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la cámara tras asegurar ayer jueves que el país no debería distraerse en "discusiones estériles" y "cosas secundarias".

Niega cualquier ilegalidad. Por su parte, el presidente Vizcarra, subrayó que su comportamiento "ha sido siempre correcto" y que no ha cometido "ningún acto ilegal", al presentar su defensa en el juicio político abierto en su contra en el Congreso.

"El Perú no puede estar detenido por unos audios sin ninguna validez", señaló Vizcarra en alusión a las grabaciones hechas por su exsecretaria Karem Roca.

Su abogado pide desestimar la noción de estitución. Por otro lado, la defensa de Vizcarra, exhortó al Congreso a desestimar la moción de destitución que los legisladores debaten. "Planteo que se desestime el pedido de vacancia por la causal de incapacidad moral. Es evidente que esta moción adolece de una mínima elemental tipificación de los hechos", dijo el abogado Roberto Pereira durante su alegato ante el Congreso.

"Para poder quebrar la voluntad popular, para sacarlo del cargo, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves", agregó.

El debate puede durar varias horas, antes de votar si sacan o no de la presidencia a este ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.

Al iniciar el debate, la congresista María Teresa Céspedes, vocera del conservador partido Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) dijo que su bancada apoyaría la moción de destitución.

"Es necesario que el Congreso ejecute la vacancia", dijo Céspedes, cuya bancada suma 15 votos.

El parlamentario Daniel Urresti, de Podemos Perú (derecha), dijo que el "mandatario carece de liderazgo en el tema de seguridad al dejarse grabar por una persona de su entorno más cercano".

Pero Urresti aseguró que Vizcarra seguirá en el cargo porque no se llegará a los votos necesarios para destituirlo.

10 Meses

Faltan para que termine la gestión de Martín Vizcarra como presidente

57 Años

Tiene el presidente peruano Martín Vizcarra, de profesión ingeniero

