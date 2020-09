Dispuesto al diálogo

Mesa: 'La unidad la da el votante, más que la posibilidad de acuerdos o alianzas'

Viernes, 18 de Septiembre, 2020

Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, aseveró este viernes que siempre está dispuesto al diálogo respecto al tema electoral, sin embargo, señaló que una unidad dependerá del votante, más que una posibilidad de que haya alianzas entre los postulantes.

“La unidad del pueblo boliviano se da a través del voto, la unidad la da el votante más que la posibilidad de acuerdos o alianzas entre las fuerzas políticas. Nuestro único objetivo fundamental es derrotar al masismo y evitar que vuelva al gobierno, porque el daño que el MAS le ha hecho a Bolivia es irreparable”, dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Mesa se pronunció después de la declinación de Jeanine Añez a su candidatura presidencial y su llamado a la unidad frente al MAS.

Consultado sobre el tema de la unidad de candidatos, Mesa señaló que otros postulantes ya se han pronunciado con “dureza” al respecto y que, si bien Comunidad Ciudadana está abierta al diálogo, no se forzará posiciones “innecesariamente”.

Enfatizó que CC no formó parte de ninguna negociación que haya influido en la decisión de Jeanine Añez de retirar su candidatura. Agregó que tampoco tiene la intención de hacerlo.

“No ha habido ninguna negociación ni directa ni indirecta, no contacto de ninguna naturaleza que esté vinculado a la decisión que tomó la presidenta. No hay ninguna intención de nuestra parte de negociación por la naturaleza misma de la renuncia: la presidenta no ha dicho ‘queremos abrir un espacio de diálogo para conversar con las diferentes fuerzas políticas”, sostuvo Mesa al recalcar que la unidad la da el voto.

También descartó que se vaya a negociar la posición de Gustavo Pedraza como candidato vicepresidencial.

El candidato de CC consideró que Añez, con su renuncia, está dando la libertad a sus seguidores de escoger al mejor candidato que pueda derrotar al MAS.

Mesa, que aparece segundo en las encuestas detrás del MAS, aseveró que esa posición no es por casualidad, sino se debe a la propuesta y programa de gobierno.

Sostuvo que CC es la única con posibilidad de derrotar al MAS, por su programa, línea coherente y sentido de responsabilidad. /ERBOL