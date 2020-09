Hay contactos entre candidatos

Tras la declinación de Áñez demócratas se resignan y otros como Chi Hyun Chung hablan de alianzas

Viernes, 18 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El candidato a la presidencia por el PDC, Chi Hyun Chung. Foto: Archivo - Sol.bo

El jefe departamental de los Demócratas en Oruro, Franz Choque Ulloa, aseveró en las últimas horas que la prioridad de su tienda política es evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retorne al Gobierno, por su parte el candidato de Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, en su visita al departamento habló de alianzas políticas.

“Seguiremos apoyando la gestión de transición para que se ponga en marcha la reactivación económica para la generación y preservación de empleos, pero lo más importante para los demócratas es no dar paso al MAS”, manifestó Choque.

Por su parte el candidato a la presidencia por el PDC, Chi Hyun Chung, aseveró que sostuvo contacto con varios candidatos a la presidencia.

“Vengo conversando con Tuto Quiroga, María Bayá de ADN, por parte de Camacho he hablado con sus asesores y demás que tienen intenciones, pero los demás puro bla, bla, no me compagino ni con Áñez ni con Mesa”, sostuvo Chi. /Radio Fides