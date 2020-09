'No basta con pretextos'

Costas dice que falta de combustible es una iniquidad y pide que rueden cabezas

Jueves, 17 de Septiembre, 2020

El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas declaró este jueves su molestia por la falta de diésel en plena zafra azucarera y la emergencia departamental en la lucha contra los incendios en la Chiquitania.

Dijo que también se perjudica la cosecha de cultivos de invierno y en la preparación de tierras para la campaña de verano que prevé la siembra de granos en el oriente boliviano.

Explicó que la Gobernación está luchando denodadamente para controlar los incendios en la Chiquitania y sobre eso ahora deben enfrentar la falta de diésel.

“Eso también es una iniquidad y eso no puede ser. Y ahí no basta con solamente pretextos, no basta con solamente buscar. Tienen que ver quiénes son los responsables y si tienen que rodar cabezas, tienen que rodar cabezas. Esa es la situación y eso es lo que debería suceder”, declaró a la prensa.

Costas sostuvo que Santa Cruz brinda seguridad y soberanía alimentaria a Bolivia y según sus datos de cada 10 personas 7 son alimentadas por lo que produce esa región. Su reclamo fue planteado día atrás pero YPFB respondió que garantizaban el abastecimiento.

Desde hace una semana se observa largas filas en los surtidores de diésel, mientras los transportistas lamentaron que las autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos no hayan dado explicaciones de manera oportuna.

/Erbol