Elecciones 2020

Jeanine Áñez renuncia a su candidatura: 'Si no nos unimos, vuelve Morales'

Jueves, 17 de Septiembre, 2020

La presidenta y ahora excandidata por la alianza Juntos, Jeanine Áñez, anunció este jueves su renuncia a la candidatura a la presidencia de Bolivia, en las elecciones generales del próximo 18 de octubre, y pidió unidad en favor de la democracia, para evitar la división del voto y que gane el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, no es un sacrificio, en un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección", informó la Jefa de Estado, en un mensaje grabado, acompañada de Samuel Doria Medina, su compañero de fórmula.

En su mensaje, Áñez dijo que renuncia a su candidatura "para ayudar a la victoria de quienes no queremos la dictadura".

"Lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve (Evo) Morales, si no nos unimos, la democracia pierde, si no nos unimos, la dictadura gana", alertó Áñez.

Así, señaló que decidió renunciar a su candidatura en homenaje a la libertad, ya que lo que está en juego en las próximas elecciones, es la democracia en Bolivia.

"Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia y necesitamos construir, codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan", subrayó.

En ese entendido, Áñez dijo que el mejor modo de llamar a la unidad en favor de la democracia, es renunciando a su candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad.

Agradeció a quienes la acompañaron hasta el momento, entre ellos los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a los compañeros en cada rincón del país que, con cariño, le expresaron su apoyo.

"Finalmente le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar el MAS, que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando, le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias", mencionó.

Agregó que "le pido que conserve la pacificación, le pido que conserve la estabilidad económica, le pido que conserve el 10% del Presupuesto (General) para salud y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad".

Indicó que seguirá ejerciendo funciones como Presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo nuevo mandatario electo, con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a su gobierno.

"Bolivia tiene futuro, vamos a salir adelante", concluyó su mensaje.

El 24 de enero de 2020, en el cierre mismo de las alianzas permitidas por el calendario electoral, la presidenta Áñez oficializó su candidatura para terciar en las elecciones generales por la alianza Juntos, con el empresario Samuel Doria Medina como su acompañante de fórmula.

La última encuesta de intención de voto, publicada el pasado miércoles, Jeanine Áñez estaba en el cuarto lugar con un 10,6%, por debajo de Luis Arce (MAS) que tenía un 40,3%; de Carlos Mesa (CC) que estaba con el 26,2%, y de Luis Fernando Camacho (Creemos) con 14,4%.

/ABI