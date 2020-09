Convenio de $us 1 millón

Copa pide al TSE anular el permiso de la encuestadora Ciesmori por tener contrato con el Gobierno

Jueves, 17 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa. Foto: Archivo

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería anular el permiso de la empresa encuestadora Ciesmori, por mantener una relación contractual con el Gobierno transitorio, pues habría suscrito un convenio de $us 1 millón con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La autoridad legislativa dijo, en declaraciones a los medios de prensa, que el Gobierno de la presidenta-candidata Jeanine Áñez no entiende lo que es la transición, toda vez que están protagonizando actos de corrupción en flagrancia en el Estado, en las empresas estratégicas como: Boliviana de Aviación (BoA), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Ellos han entrado a poner mano a todas nuestras instituciones públicas del Estado, a Entel a BoA y YPFB, (esta última) que está siendo manejada por un monopolio familiar, por nepotismo y no hay gente capaz. Se nos está robando de frente a los bolivianos y a las bolivianas y nos dicen que no hay plata para nada”, dijo Copa.

“Pero hay plata para la corrupción, hay plata para ir a hacer este tipo de negociaciones con una institución que tiene que hacer encuestas en torno a lo que está pasando en la carrera electoral. Nosotros ya no creemos más en esta institución (Ciesmori) y lo que debería hacer el Tribunal Supremo Electoral es anular el permiso de esta empresa, que ya no dé más encuestas; se debería abrir una investigación para ver qué está pasando ahí. No puede ser que entren a un lugar y salgan maletines negros y que YPFB, una institución pública, esté metida en esto”, precisó la autoridad legislativa.

Por su parte, el senador Omar Aguilar (MAS) denunció en las últimas horas una reunión entre un ejecutivo de la empresa Ciesmori con personas de la alianza Juntos en la casa de campaña de esta agrupación, donde supuestamente se cerró un negociado para manipular los resultados de la futura encuesta de intención de votos; por lo cual pedirán que el TSE suspenda su licencia para realizar encuestas.

“Lamentamos que se estén mostrando ya maletines negros. Cómo una empresa encuestadora puede tener un contrato de un millón de dólares con YPFB, empresa que hoy no le puede garantizar el combustible a Santa Cruz y a otros departamentos. Hoy seguramente YPFB no tiene para pagar la subvención de importación de combustible, pero sí tiene para pagar a Ciesmori. ¿Qué trabajo tan importante, de un millón de dólares, tiene que hacer Ciesmori a YPFB?”, manifestó el legislador.

La Comisión Especial Mixta de Investigación sobre el manejo irregular de las empresas públicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó el miércoles que el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez trabó los procesos de indagación para evitar que la población sepa la gran cantidad de casos de corrupción existentes en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y en Boliviana de Aviación (BoA). /Urgente