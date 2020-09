Fiscalía en la mira

Ven retardación en procesos en contra del MAS

Procesos. Diferentes denuncias en contra de Evo Morales y de su partido se manejan lentamente. Ministro de la Presidencia advierte con tomar acciones.

Miércoles, 16 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: En la mira. El fiscal general Juan Lanchipa es el centro de las críticas por la retardación de casos.

La Fiscalía está en entredicho por la lentitud de algunos casos relacionados al anterior gobierno como el de Fraude Electoral o la denuncia de estupro.

Retardación en caso fraude. El ministro de la Presidenta, Yerko Núñez, denunció este martes que los fiscales Luis Fernando Atanasio e Ingrid Rocío Feraudi están obstaculizando el proceso investigativo del presunto fraude electoral, registrado en los comicios de octubre de 2019.

"Lamentamos que casi a un año del fraude electoral no exista el esperado avance en las investigaciones, denunciamos que los fiscales encargados de este caso, Luis Fernando Atanasio e Ingrid Rocío Feraudi, no estarían cumpliendo con su trabajo y por el contrario obstaculizarían el proceso", afirmó Núñez, en conferencia de prensa.

En criterio de la autoridad gubernamental, solo así se puede explicar que después de casi un año, de lo que calificó como un "monumental fraude", ni el expresidente Evo Morales ni el exvicepresidente Álvaro García Linera hayan sido convocados a declarar.

Además, "no solo ellos (porque también) existe una lista de otras exautoridades sospechosas de ese bochornoso fraude que tampoco fueron llamadas a declarar" como los exministros Juan Ramón Quintana, Vilma Alanoca, Carlos Romero, Cesar Navarro, Héctor Arce, Javier Zabaleta o el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna, manifestó.



Denuncia de terrorismo. La Fiscalía convocó, mediante edicto, al expresidente Evo Morales para que preste su declaración, en un plazo de 10 días, por la denuncia interpuesta en su contra por los delitos de sedición y terrorismo por el caso audio, en el que se lo escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra, cercar las ciudades para que no ingresen alimentos.

"La autoridad judicial ha dispuesto la notificación, (a través de) la emisión de un edicto, para que el señor Morales en un plazo de 10 días pueda apersonarse ante la autoridad judicial", informó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

Bloqueos en mano de la Policía. La El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que el Ministerio Público está a la espera que la Policía ejecute cinco órdenes de aprehensión y citaciones que emitió contra dirigentes y otras personas implicadas en los bloqueos de agosto reciente.

“Tenemos cinco órdenes de aprehensión contra varios dirigentes y otras personas que han sido identificadas en estos hechos. Estos mandamientos de aprehensión todavía no han sido ejecutados, han sido entregados a la Policía Nacional. Además se ha librado citación contra otras personas que también han sido denunciadas, estas citaciones han sido entregadas también a la Policía para su ejecución correspondiente.

Estamos a la espera de recibir el informe de la ejecución”, indicó Lanchipa en La Paz.

Anteriormente, el Fiscal General informó que la Fiscalía había recibido más de 30 denuncias respecto a hechos registrados durante los bloqueos. Durante ese tiempo, el Gobierno denunció que se impedía el paso de oxígeno medicinal, generando la muerte de decenas de personas que requerían ese insumo para su tratamiento médico.

Los bloqueos fueron convocados por la Central Obrera Boliviana y organizaciones sociales afines al MAS que rechazaban postergar elecciones hasta el 18 de octubre.

Lanchipa indicó que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, está entre las personas denunciadas y que cuenta con citación entregada a la Policía. “Reitero, estamos a la espera de recibir el informe correspondiente sobre la ejecución tanto de los mandamientos de aprehensión como de estas citaciones, por parte de la Policía”, recalcó.

20 de octubre

se realizaron las elecciones que fueron anuladas por fraude. El caso está estancado.

Anuncian promulgación de Ley del bono 'Hambre'

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que hoy miércoles en la 34 sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se podría promulgar la ley del Bono Contra el Hambre, observada por el Ejecutivo.

“Ya se ha sacado la convocatoria, es para analizar las observaciones que hizo el Gobierno transitorio respecto al Bono Contra el Hambre. Mañana veremos si son fundadas o infundadas estas observaciones, si son fundadas volverá nuevamente a la comisión para su revisión y si son infundadas se procederá inmediatamente la promulgación tal cual establece la Constitución Política del Estado”, sostuvo.

La presidente, Jeanine Áñez, observó el proyecto de Ley de Bono contra el Hambre de Bs 1.000 con el argumento de que la ALP aún no aprobó los recursos con los que deben ser financiados.

“Ya habíamos mencionado antes que este bono estaba respaldado con dos créditos que habíamos suscrito con el Banco Mundial (BM) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, no se ha promulgado hasta el momento”, recordó Choque.

Confirmado

Tuto estará en el foro de la ANP

El candidato presidencial de la Alianza Libre 21 confirmó mediante su cuenta de Twitter su participación en el foro presidencial económico promovido por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que aglutina y representa a los principales diarios bolivianos.

" Importante iniciativa de la @ANPBOLIVIA: invitan a un debate economico. La crisis que golpea al país es y será dura, los votantes deben evaluar propuestas para salvar la economía. Estaremos presentes el 27 de septiembre en Santa Cruz", escribió el exmandatario.

La ANP decidió poner a disposición de los candidatos presidenciales el escenario, el día y la hora para que puedan exponer y debatir sus propuestas.La invitación es para que los candidatos presidenciales se den cita a horas 21:00 del día domingo 27 de septiembre, en el hotel Marriot de Santa Cruz.

CREEMOS

Camacho propone una CPE federalista

El candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, planteó la reformulación de la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de realizar una transformación política en el país y en 10 años prevé sentar la base para implementar el sistema federal en Bolivia.

Afirmó que es necesario cambiar la CPE que se promulgó estando en el gobierno el MAS, si se quiere hacer una transformación política en el país. “Es necesario reformar el texto constitucional para, por un lado eliminar los `enclaves autoritarios´ que estableció el Gobierno del MAS y, por el otro, facilitar el funcionamiento de todas las actividades productivas en el país”, sostuvo.

También, plantea que los diputados, asambleístas departamentales y concejales deberían ser elegidos por circunscripción uninominal para estar más cerca a la población que representan./ANF

Elecciones

Indígenas preocupados por división política

Para la lideresa indígena guaraní, Marisol Solano, si bien existe el reconocimiento Constitucional a la participación y representación política de los pueblos indígenas, según el cual se permite postular candidatos de las organizaciones indígenas desde las siete circunscripciones especiales sin necesidad de ser parte de una organización política, también los partidos políticos postulan indígenas, hecho que preocupa porque ocasionaría la división del voto indígena. /ANF

Informe

Fiscalía duda sobre el cádaver de Clavijo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que se hallaron varias inconsistencias en las pericias realizadas al cadáver, que presuntamente corresponde la teniente de Policía, Jorge Clavijo, por lo que puso en duda que pertenezca a él. "No establece en ese informe (forense dental) la falta de varias piezas dentales que a esa edad es difícil que pueda no tener, es decir que el informe muestra que los restos aparentemente no corresponderían a la edad del cadáver que se ha examinado", explicó Lanchipa. /ABI

Noticia comentada

Se quema la agenda

Los incendios forestales otra vez asechan y obligan a dejar de lado otras prioridades para centrarse en apagarlos.

El debate que generó este fenómeno el año pasado ha sido reabierto y se incrusta impensadamente en la agenda política.

Porque no se trata solamente de mitigar las llamas físicas, sino de recordar promesas incumplidas, como aquella definida mediante un cabildo para abrogar las normas a las que se atribuyen las quemas.

El Decreto Supremo 3973, promulgado el 9 de julio de 2019 establece que "En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan".

Expertos, colectivos y pueblos indígenas aseguraron que esta norma, junto a otras también vigentes, fueron y son parte de las causas de los incendios en el país.

Pero probablemente sea solo la punta del Iceberg y los activistas agarren fuerza, a un mes de las elecciones para imponer el resto de la agenda anti Negocio Agrario, lo cual pondría en jaque no solo al gobierno sino a todos los candidatos, que no tienen en sus programas en discusión algún cambio en el modelo agroexportador, que es el que le da a Santa Cruz la pujanza que tanto se le atribuye. Se podría decir que es un buen comienzo delimitar las quemas, pero saben bien que los activistas no se quedarán solo con eso.

