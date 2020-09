Situación Covid-19

Recuperados con posible reinfección

Evaluación. Al momento se hace seguimiento a 10 personas para confirmar la reinfección.

Miércoles, 16 de Septiembre, 2020

En Santa Cruz, las ultimas semanas, se han dado los primeros posibles casos de reinfección de Covid-19. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, informó que entre siete y diez personas están en periodo de observación y se espera la confirmación para tener certeza de si nuevamente han dado positivo a este virus luego de haber superado la enfermedad hace tres meses.

Alarma. Desde el SEDES informaron sobre 10 posibles casos de infección de coronavirus, ¨El SEDES ha hecho un estudio observacional de muchos casos, en los cuales hemos encontrado personas que han estado con Covid-09 positivo por PCR al inicio de la epidemia de la pandemia, dado de alta con PCR negativo y dos o tres meses después nuevamente los laboratorios nos reportan positividad en sus PCR¨, dijo Ríos al recalcar que posteriormente se concluirá el estudio cientifico para confirmar la reinfección.

Situación. Esta situación ha llamado la atención de las autoridades y más ante un posible rebrote teniendo en cuenta que la ciudadanía no está cumpliendo a cabalidad con las medidas de bioseguridad tras la suspensión de algunas restricciones en el 'regreso a la nueva normalidad'.La autoridad sanitaria remarcó que la salud de estas personas es estable y que no han requerido de atención hospitalaria, más allá de la que se brinda a un paciente que no reviste gravedad.¨No hemos tenido ningún problema de gravedad, ni fatales, al momento han sido simplemente casos muy leves, esperemos que siga así¨, explicó Rios.

3 meses despues

de haber superado la enfermedad, 10 personas han registrado una posible reinfección.

