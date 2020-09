La Policía persiste en la búsqueda

Madre de Samanta: “Tengo esperanza de que la van a encontrar”

Martes, 15 de Septiembre, 2020

Este martes se cumple una semana de la desaparición de la bebé Samanta de un mes de nacida. Su madre, Yandira, manifestó su tristeza por la situación que atraviesa, sin embargo, también manifestó su confianza en el trabajo de la Policía y que no pierda la esperanza de encontrar a su hija.

“Tengo esperanza de que la van a encontrar, solamente eso le pido a Dios, que vuelva mi hija, yo sé que va a volver”, dijo la joven madre.

El pasado martes, Yandira denunció que su hija le fue arrebatada por una mujer, de la cual identificó que tenía un mechón blanco de cabello en la frente. Contó que en la zona Villa Fátima esa persona la había engañado pidiéndole ir a comprar pastillas a una farmacia, aprovechando el momento para irse con la bebé.

A una semana del hecho, dijo que sólo siente tristeza. “Cada noche, me levanto al día siguiente, miro al costado y no hay nada, ya nadie me hace levantar a medianoche para que le dé pecho a mi bebé, nadie llora”, contó.

Agradeció a los policías que trabajan en el caso, es particular a la jefa de la unidad Trata y Tráfico, capitán Gaby Coca.

Si bien la Fiscalía anunció que tomaría una segunda declaración a la madre, ella sostuvo que aún no fue notificada.

Policía intensifica búsqueda

El coronel Iván Rojas, director de la FELCC, indicó que la Policía está realizando un trabajo intenso de búsqueda en las últimas 96 horas, llegando a otras regiones como Sucre, Santa Cruz y Cochabamba.

Dijo que para la Policía es primordial la recuperación de la bebé Samanta y agradeció el apoyo de otras entidades para difundir la información de la niña desaparecida.

“Estamos en pleno proceso de investigación y será la investigación la que más adelante nos brinde algunos elementos indiciarios que nos permitan fortalecer las hipótesis que manejamos nosotros”, señaló.

Indicó que se continúa trabajando en base al identikit que se elaboró hace una semana en base al testimonio de la madre.

/Erbol