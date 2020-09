Según la OMS

Posible agravamiento de la pandemia en toda Europa

Alarmante. Indicaron que será "más dura" y mortífera en "el viejo mundo" en octubre y noviembre y pidió no dudar de la ciencia en la búsqueda de una vacuna.

Martes, 15 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Obligatorio. Es el uso de la máscara y barbijo ante el "comienzo de una segunda ola"

La pandemia empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar, advirtió ayer lunes un responsable de la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente de que se registrara el récord de contagios diarios en el mundo.

Nuevamente enn cuarentena. Ante la multiplicación de rebrotes de la enfermedad en todo el planeta, los países vuelven a imponer fuertes medidas de contención. En Inglaterra entró en vigor ayer lunes restricciones en las reuniones sociales e Israel volverá a imponer un confinamiento nacional a partir de este fin de semana.

"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada" en Europa, declaró el médico belga Hans Kluge, director para la región de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente Europa registra un gran aumento de los contagios, sobre todo en España y Francia, aunque la mortalidad se mantiene por el momento estable.

Según Kluge, el hallazgo de una vacuna contra el virus no pondrá fin a la pandemia. "Escucho todo el tiempo: 'la vacuna va a ser el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no!", afirmó el responsable. "Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos algunas señales de que será eficaz para algunos pero no para otros", agregó.

Nuevo récord de contagios. Desde que brotó en China en diciembre, el nuevo coronavirus se ha cobrado al menos 924.968 vidas y ha contagiado a más de 29 millones de personas, según un recuento a partir de fuentes oficiales.

Precisamente la OMS alertó que el domingo se registraron 307.930 nuevos casos en el mundo, el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia.

En este contexto de aceleración, a partir de este lunes, en Inglaterra estarán prohibidas las reuniones de más de seis personas. Esta medida, que no afecta a las otras regiones de Reino Unido, se aplica tanto en el interior como en el exterior, a excepción de las escuelas, los lugares de trabajo, las bodas y los funerales.

El martes, en Birmingham, la segunda ciudad más poblada del Reino Unido, los encuentros entre amigos o familias no estarán autorizados, según una decisión de las autoridades locales.

35 Mil

Fallecidos registra Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia

