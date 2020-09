Ley 026

CC denuncia a radio Illimani por negar la difusión de propaganda electoral gratuita

Lunes, 14 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: El vocero y delegado ante el TSE, Carlos Alarcón. Foto: Archivo

Comunidad Ciudadana (CC) denunció este lunes a radio Illimani, de propiedad del Estado, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por negar la difusión de propaganda electoral gratuita de esta alianza política con argumentos incongruentes, y pidió la intervención del OEP para que se cumpla la Ley.

El vocero y delegado ante el TSE, Carlos Alarcón presentó la mañana de este lunes la denuncia oficial contra Radio Illimani a través de una nota en la que se relata de manera detallada la forma injustificada que la emisora estatal establece una censura abierta al derecho que tiene la Alianza

CC a difundir propaganda electoral gratuita en los medios del Estado.

Los hechos denunciados

El pasado viernes 11, Comunidad Ciudadana remitió a Radio Illimani una cuña radial para su difusión en el marco de la propaganda electoral gratuita que establece la Ley 026. El medio estatal comunicó mediante carta que no iba a emitir ese material y pidió modificarlo, señalando como argumentos: a) que no se puede difundir propaganda que incite la abstención electoral; b) que los candidatos en campaña no pueden dirigir programas ni escribir columnas de prensa; y c) que no se puede difundir propaganda después del 15 de octubre. Estos argumentos son totalmente incongruentes, no tienen nada que ver con la propaganda electoral gratuita y no reflejan el contenido de la misma, señaló Alarcón.

En la nota se transcribe el contenido de la cuña observada y rechazada por radio Illimani:“Este es un mensaje de Carlos Mesa: “Bolivia sufre hoy tres crisis: salud, desempleo y corrupción, pero los gobernantes siguen con el fraude en lugar de combatirlas. Nosotros pondremos a la gente primero. Tenemos un plan de cuatro puntos contra la pandemia y pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. En economía, vamos a salvar y crear empleo, además instalaremos cámaras anticorrupción. Ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa Presidente”.

El constitucionalista señaló que radio Illimani actúa dolosamente porque coloca observaciones absurdas, falsas y por lo tanto no subsanables ya que corresponden a otros temas, por lo que el interés del medio es impedir y censurar la difusión de la propaganda de Comunidad Ciudadana. “Las observaciones (de Radio Illimani) no son otra cosa que un intento desde el gobierno, del que depende este medio de comunicación, de establecer una censura abierta al derecho que tenemos como frente político de difundir propaganda electoral gratuita en medios del Estado”, dice la nota.

Pedido

Comunidad Ciudadana solicitó al OEP, “Instruya a la radio Illimani la recepción y difusión de la cuña que les fue remitida el 11 de septiembre, sin modificaciones, por no corresponder las observaciones realizadas; sancione a Radio Illimani por el intento de impedir la propaganda electoral de una organización política sin justificativo; y solicite al Ministerio de la Presidencia, del que dependen los medios del Estado, que instruya a Radio Illimani que evite la censura, que respete los derechos de las organizaciones políticas y se avenga al cumplimiento de la ley”

Alarcón explicó que en la carta que fue rechazada por la emisora, se especifica claramente que la cuña corresponde a la “Propaganda Gratuita en medios de Comunicación del Estado”, establecido en el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral”, aspecto que está debidamente normado en cuanto a las fechas de emisión y que deberá ser difundida según pauta que remitirá el Órgano Electoral Plurinacional. /Urgente