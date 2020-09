Tras la Sesión de Honor

Eva Copa reitera que no se aprobará ningún crédito para dar vía libre a la corrupción

Lunes, 14 de Septiembre, 2020

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, afirmó este domingo que las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las cámaras de Diputados y Senadores no aprobarán ningún crédito internacional, quieren evitar que "el Gobierno transitorio tenga carta blanca para protagonizar más casos de corrupción".

Copa afirmó, tras la Sesión de Honor por los 210 años del grito libertario del 14 de septiembre de 1810 en Cochabamba, que los diez meses de gestión del Gobierno de la presidenta-candidata Jeanine Áñez fueron de confrontación, división y corrupción, en desmedro del pueblo boliviano, que ya no quiere discriminación ni odio; al contrario, busca la reconciliación, tolerancia y unidad.

“Hay que preguntarle a la señora Jeanine dónde están los 327 millones de dólares, porque en abril se registraba en las cuentas del Banco Central de Bolivia 327 millones y se ha pagado 1,6 de interés; a la fecha, ya no están los 327 millones, ¿dónde se encuentran, dónde están esos recursos? , eso es lo que hay que preguntarles a ellos, el Movimiento Al Socialismo, la bancada mayoritaria, y la Asamblea Legislativa incluidos sus senadores y diputados no van a aprobar ningún crédito, porque no vamos a dar carta blanca para la corrupción”, dijo.

Copa denunció que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez pagó intereses de 1.6 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito de 327 millones, sin que este haya sido aprobado ni sancionado por la ALP, y sin que se conozca el destino de estos recursos, lo cual vulnera el artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La autoridad legislativa lamentó que la presidenta Jeanine Áñez use el tema de los créditos internacionales como campaña política y que su discurso de evaluación sobre su gestión en estos diez meses sea de confrontación entre bolivianos. /Urgente