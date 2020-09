Insisten con las medidas de bioseguridad

COVID-19, pasaron 6 meses y no se llega a controlar la epidemia

Lunes, 14 de Septiembre, 2020

Fue un martes 10 de marzo que apareció el primer caso en Bolivia, concretamente en Santa Cruz, desde entonces han pasado 6 meses y la epidemia aún no está controlada, puesto que, se encuentra en una curva sostenida de transmisión baja con un promedio entre 120 a 150 casos nuevos por día, situación que aún no se ha llegado a una situación de control del Covid-19 en el departamento cruceño.

Evaluación. Hace seis meses, ese 10 de marzo, confirmábamos el primer caso importado de coronavirus en el país y en Santa Cruz, más de tres millones de personas eran susceptibles al contagio al ser este un virus nuevo”, fue así como inició el balance de la epidemia el director del Sedes de la Gobernación, Marcelo Ríos, que resaltó que a partir de entonces se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), sin embargo, un mes antes ya se estaba trabajando en el marco de un plan de contingencia contra el Covid-19, que hizo sentir pavor a millones de habitantes en el mundo, mientras que la comunidad internacional se encargaba de dar los primeros datos científicos y epidemiológicos, como periodos de incubación y transmisibilidad y síntomas y signos, para tomar decisiones sanitarias a las autoridades.

Coordinación. ¨Desde aquel día 10 de marzo el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental ha sido nuestro cuarto cuartel, nuestro comando de incidente y nuestro hogar. Desde este lugar, todo el equipo hemos comandado todas las operaciones, todas las batallas para poder prevenir, contener controlar y eliminar el coronavirus. Perdimos a muchos guerreros en el camino y hoy, como cada día es un buen momento para recordarlos y elevar una oración por ellos. Nada de lo sucedido hizo ni hara que claudicamos en esta lucha diaria e incansable hasta poder derrotar al mortal virus¨, expresó Carlos Hurtado.

Acciones. Por otro lado ambas autoridades de salud manifestaron que el momento, que el departamento pasó una crisis en los hospiales, se logro la gestión del sistema sanitario que, de contar con un laboratorio en ese momento, ahora existen 10 autorizados (uno nacional, dos departamentales, dos de la seguridad social y cinco del sistema privado), así como el rastrillaje municipal, la atención en los centros de salud y los centros de aislamiento Covid-19, entre los cuales se implementaron más de 1.200 camas en los municipios cruceños, cuyas acciones favorecen para que hoy Santa Cruz se encuentre en una meseta en los indicadores de nuevos contagios diarios.

Cuarentena. Bolivia cumplió hasta el 31 de mayo una cuarentena rígida con casi la total paralización de actividades y a partir de junio ingresó a la cuarentena dinámica que implica varias flexibilidades y que concluyó el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre el país ingresó a la fase del "postconfinamiento". Sin embargo para Santa Cruz, esta situación era diferente, debido a los millares de infectados que se registraban durante junio y julio, el departamento fue flexibilizando las actividades de manera escalonada.

La epidemia aún no esta controlada. Luego de un descontrolado ascenso de casos de COVID-19 en julio pasado y gran parte de agosto, el pico de infectados comenzo descenso en las dos últimas semanas y un 64 por ciento de recuperados, según el Ministerio de Salud. Pese a todas las acciones llevadas la epidemia aún no está controlada, el departamento cruceño está en una curva sostenida de transmisión baja pero cada día el reporte arroja datos con un promedio de 120 150 casos nuevos, que indican que todavia no se ha entrado a la situación de control de la epidemia. Es por ello que las autoridades de salud insiten constantemente a la población para que puedan cumplir con todas las medidas de bioseguirdad, como el uso de barbijos, el distanciamiento físico, el uso de protectores oculares y el lavado de manos frecuente.

Altos indicios de un rebrote en la población

El director del Sedes de la Gobernación, Marcelo Ríos, destacó el aplanamiento en el registro de casos diarios de Covid-19 que lleva tres semanas en el departamento, situación que pocos países en el mundo se ha conseguido. Sin embargo, reiteró que este promedio de 120 casos diarios puede ser la antesala de un nuevo brote, y criticó que los últimos días se ha visto mucha aglomeración de personas en las calles y lugares públicos, incluso había reuniones de personas sin utilizar barbijos, siendo que esta etapa pos confinamiento está en relación con el comportamiento de todos para que se mantenga dicha medida. “Les pedimos nuevamente disciplina para todos, porque es necesario mantenernos en esta meseta epidemiológica”, instó. Por casi dos meses, desde marzo, Bolivia fue ejemplo para el mundo. Según el análisis de Google que demostraba que el país fue uno de los de menor movilidad de personas durante la cuarentena. “Durante casi dos meses fuimos ejemplo para el mundo. Un análisis demuestra que Bolivia fue el país con menor movilidad de personas. 54% de la población dejó de caminar”, afirmó.