Para consumo de las personas, animales y actividad agropecuaria

Gobierno anuncia la entrega de seis pozos de agua en el municipio de Cabezas

Domingo, 13 de Septiembre, 2020

Ref. Fotografia: Foto: ABI

El Gobierno tiene previsto entregar un total de seis pozos de agua en el municipio de Cabezas, departamento de Santa Cruz, para el consumo de las personas, animales y también para la actividad agropecuaria con el fin de contrarrestar la sequía, informó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En ese sentido, la pasada jornada, la ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco, procedió a la entrega de uno de los seis pozos en la comunidad Nuevo Amanecer.

"Lo más hermoso que me llevo de este acto es la alegría inmensa que veo en los niños, los jóvenes y los indígenas que durante mucho tiempo esperaron un pozo de agua y no había", expresó la autoridad en la entrega de la infraestructura.

Por su parte, la capitana de la comunidad indígena Nuevo Amanecer, Aida Rojas de Irala, consideró que ahora ya no morirán más animales por falta de agua.

"Me siento muy alegre al ver cómo sale el agua de acá; yo creo que de hoy en adelante ya no vamos a tener ese problema de la sequía y ya no van a morir nuestros animales", manifestó.

Los otros pozos serán entregados en las comunidades Yateirenda, Buen Retiro Sur, San Isidro II, Iguasurenda y Santa Rosa.

Además, el Ministerio de Desarrollo Rural dio a conocer que tiene previsto perforar 151 pozos a nivel nacional. /ABI