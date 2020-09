En medio de la pandemia

Soportando las altas temperaturas para sobrevivir al COVID-19

Calle. Don Ángel Yapueta, un jardinero de profesión, es una de las tantas personas que batallan contra el calor en estos días, buscando unas monedas. para sobrevivir.

Domingo, 13 de Septiembre, 2020

Todas las mañanas desde muy temprano llega hasta la avenida Cristo Redentor y el tercer anillo para comenzar su faena junto a su hijo. "mucha gente me reclama porque estoy con mi hijo soportando las altas temperaturas, pero la realidad es que no consigo trabajo, soy jardinero y por el temor al contagio la gente no quiere contratar mis servicios", explixa don Ángel Yapueta.

"Mi hijo Simeón de 14 años, tiene parálisis cerebral, cuando tenía dos añitos sufrió un accidente y lamentablemente quedó en esta situación. Tengo que comprar pañales cada semana y no me queda otra que venir junto a él, a este lugar y pedir colaboración a las personas que circulan en sus vehículos y poder conseguir dinero", agrega. "Algunas lo toman a mal y me tratan, pero no entienden que por la pandemia es muy difícil encontrar donde trabajar", finaliza.

Supervivencia Así como él, día a día se observa en los semáforos de las principales avenidas de nuestra urbe, gente en silla de ruedas, otros menores de edad practicando malabarismo o vendiendo golosinas con el mismo objetivo, conseguir algunas monedas y poder subsistir en estos más de 600 días que nuestro país y el Mundo está en cuarentena por el Coronavirus.

Pese a algunas quejas de los conductores, la solidaridad y la caridad se manifiesta en muchas personas que comparten monedas o billetes con los más necesitados.

Reis Montero/Texto y fotos rmontero@eldia.com.bo